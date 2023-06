9 giu 2023 09:21

CHE SUCCEDE AL “CORRIERE”? IL COMITATO DI REDAZIONE CONFERMA LO SCIOPERO DI DUE GIORNI E SI DIMETTE, DOPO CHE L’ASSEMBLEA DEI GIORNALISTI HA BOCCIATO L’IPOTESI DI ACCORDO CON L’AZIENDA – “IL TAVOLO SI STAVA CHIUDENDO CON LA PROROGA DELLO SMART WORKING PER 12 MESI, UN PREMIO DI RISULTATO PER IL 2023 E UNA RIMODULAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. LE RISPOSTE ARRIVATE A FINE DELLA TRATTATIVA TRA CDR E AZIENDA, PERÒ, NON HANNO CONVINTO L’ASSEMBLEA…” – LA RISPOSTA DI CAIRO