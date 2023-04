10 apr 2023 20:00

CHE TOCCA FARE PER FARSI NOTARE – LO YOUTUBER AMICO DI FEDEZ, LUIS SAL, SI È FILMATO MENTRE MANGIA UN CROISSANT IN MEZZO A UNA MANIFESTAZIONE A PARIGI (CONTRO LA RIFORMA DELLE PENSIONI VOLUTA DA MACRON) – PER FARE IL SIMPATICO IL RAGAZZO SI È BUTTATO IN MEZZO ALLA MISCHIA DI FRANCESI INCAZZATI PER L’AUMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE PRENDENDO PURE QUALCHE SPINTA - L'IRONIA DI LUIS SAL: “SE NON HANNO PIÙ PANE, CHE MANGINO BRIOCHES…”