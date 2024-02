CHE TORMENTO 'STO TORMENTONE! - AVETE DIFFICOLTA' A TOGLIERVI DALLA TESTA LE CANZONI DI SANREMO? SI TRATTA DELLA "SINDROME DELLA CANZONE BLOCCATA" ED E' ASSOCIATA A DISTURBI COME I TIC, LA SINDROME DI TOURETTE E IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO - QUESTI "EARWORM" (TARLI NELL'ORECCHIO), POSSONO DIVENTARE UN INCUBO, AL PUNTO DA INTERFERIRE CON ATTIVITÀ QUOTIDIANE E SONNO - ESISTE UN TRUCCO CHE POTREBBE AIUTARE A FAR DIMENTICARE LE CANZONI CHE CI SBOMBALLANO GLI ZEBEDEI…

Sanremo è finito ma la musica no. Capita spesso che se ascoltiamo una canzone, di solito un tormentone musicale, questa «entra» nella nostra testa e non ne esce più. Non importa se il brano ci piace o meno, […] Il fenomeno è conosciuto col nome earworm, in italiano «tarlo nell'orecchio».

COSA SONO GLI EARWORM E LE IMI

Tali esperienze sono state documentate per oltre un secolo e sono state definite anche come «ripetizione di immagini musicali», «sindrome della canzone bloccata» o «fenomeno delle Immagini Musicali Intrusive“ (IMI). Nel 2007, il medico e scrittore britannico Oliver Sacks […] ha sottolineato che le persone possono sentirsi «intrappolate» nella canzone al punto che questa potrebbe perdere il suo significato, nonché interferire con attività quotidiane e sonno.

COSA INNESCA GLI EARNWOM

[…] Sacks ha paragonato il ‘processo coercitivo’ patologico a un tic, e ha tracciato parallelismi con autismo, sindrome di Tourette e disturbo ossessivo-compulsivo (DOC), osservando che gli individui coinvolti nell’IMI possono essere agganciati da suoni automatici e ripetitivi che li portano a ripetere involontariamente le melodie nella mente. Sacks ha ipotizzato che l’earworm sia un fenomeno moderno, poiché le nuove tecnologie, come lettori musicali portatili e cuffie, hanno reso la musica prontamente disponibile, e ciò è confermato dagli studi di Beaman e Williams. […]

ESISTE UNA CURA?

Secondo gli studi le strategie per allontanare gli earworm spesso li aggravano ulteriormente. Gli esperti collegano questa scoperta alla teoria del controllo mentale secondo cui i tentativi di monitorare i contenuti della coscienza per bloccare determinati pensieri possono essere controproducenti.

Le strategie più utilizzate sono dette di spostamento e sono due:

spostamento generale che consiste nel concentrarsi sul lavoro

spostamento specifico, cioè pensare ad un altro motivetto

MASTICARE UNA GOMMA PUÒ AIUTARE

Il rimedio più efficace e particolare, però, è l'uso di gomme da masticare. Studi dimostrano gli effetti benefici della gomma da masticare in relazione alla memoria e all'attenzione. Soprattutto, uno studio dell'Università di Cardiff in UK ha dimostrato che le prestazioni in termini di memoria uditiva a breve termine miglioravano nei soggetti che usavano gomme da masticare. La spiegazione scientifica è molto curiosa: masticare la gomma potrebbe indurre un maggiore afflusso di sangue al cervello. Come spiega il sito Geopop, masticare un chewing-gum attiva una serie di programmi motori che distraggono il cervello dal pensiero volontario e involontario di una canzone[…]