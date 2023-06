CHE TRAGEDIA L'INCAPACITA' DI FARE UN PASSO INDIETRO - A 80 ANNI HARRISON FORD MANDA IN PENSIONE INDIANA JONES MA NON SE STESSO: "NON SONO ATTACCATO AI RICORDI, PREFERISCO COLLEZIONARE ESPERIENZE SEMPRE NUOVE. NON CREDO CHE INDY MI MANCHERÀ" - "SONO GRATO DI POTER ANCORA LAVORARE. CI SONO UN SACCO DI PERSONE BRAVISSIME CHE NON HANNO AVUTO E NON AVRANNO MAI LA POSSIBILITÀ DI RECITARE. HO BISOGNO DEL MIO LAVORO..." - VIDEO

Estratto dell'articolo di Fulvia Caprara per “la Stampa”

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 4

La festa per il pensionamento è uno schiaffo che Indy non riesce proprio a metabolizzare, […] Per fortuna, però, quello di Indiana Jones non è un paese per vecchi e, nel prologo del nuovo film (da domani in sala con il marchio Walt Disney), rivediamo, per un pugno di minuti, l'archeologo di un tempo, giovane, atletico e fascinoso, pronto a fronteggiare i nazisti.

La tecnica del de-aging funziona, anche se, […] Harrison Ford tiene a sottolineare che il tempo è passato eccome e lui ne sente tutto il peso: «Perché questo è il mio ultimo film ? – dice con un mezzo sorriso – Il motivo non è abbastanza evidente? Ormai sono nella fase in cui mi viene spesso da dire "mi devo fermare un attimo e riposare"».

Harrison Ford

Che effetto fa vedersi ringiovanito sullo schermo?

«L'idea non mi era mai piaciuta in altri film. Poi l'ho vista realizzata in questo e ho capito che l'effetto è completamente diverso, grazie a questa nuova tecnica il mio volto viene collocato in una particolare angolazione di luce e il risultato è ottimo, […]».

indiana jones and the dial of destiny harrison ford

Ha provato nostalgia rivedendosi giovane?

«No, non mi guardo mai indietro, oggi mi piace essere vecchio così come mi è piaciuto essere giovane in passato, non sono attaccato ai ricordi, preferisco collezionare esperienze sempre nuove, anche se ho chiesto di potermi portare a casa almeno uno dei cappelli di Indy usati sul set».

Harrison Ford sul set di Indiana Jones

Cosa rappresenta per lei il personaggio di Indiana Jones?

«La stessa cosa che rappresenta per il pubblico. Mi ha fatto stare bene perché ha fatto stare bene tanti spettatori. L'importante è che la gente apprezzi quello che si fa. […] Non credo che Indy mi mancherà, ormai ha raggiunto i suoi obiettivi e son felice di averlo accompagnato fino alla fine».

Ha detto che Marlon Brando è il suo modello. Perché?

«Forse perché sono d'accordo con una cosa che Brando ha detto una volta a un giovane collega che gli chiedeva consigli. So che gli aveva risposto di non farsi troppe domande, di non preoccuparsi, perché tutte queste ansie si sarebbero viste sulla sua faccia. Sono dello stesso parere, credo che questa raccomandazione significhi una cosa molto semplice e cioè che è importante occuparsi di quello che si sta facendo, non del successo che ne deriverà, insomma, non serve concentrarsi solo sul risultato».

indiana jones and the dial of destiny harrison ford 3

Si separa da Indiana Jones, ma non dal suo mestiere, visto che sarà uno psicoterapeuta nella serie Apple Shrinking . Come si sente oggi?

«Sono grato e contento di poter ancora lavorare, il personaggio di Shrinking mi dà la possibilità di mettere in gioco emozioni che conosco. Ci sono un sacco di persone bravissime che non hanno avuto e non avranno mai la possibilità di recitare. Io ho aspettato il mio turno, ma mi sono dato da fare, nei periodi difficili ho cercato di apprendere, un po' come un artigiano, per diventare un attore migliore. Ho bisogno del mio lavoro, sono grato di essere ancora qui».

