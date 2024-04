CHE VAFFA CHE FA! – NELL'ULTIMA PUNTATA DI “CHE TEMPO CHE FA”, LUCIANA LITTIZZETTO È STATA PRESA IN BRACCIO DA ROBERTO BOLLE, CHE PERÒ L'HA STRETTA TROPPO. LEI SI È LAGNATA: “MI METTE PROPRIO LE DITA DENTRO, TRA UNA COSTOLA E L’ALTRA…”. DAVANTI A QUESTA SCENA, FABIO FAZIO È SCOPPIATO A RIDERE. E LUCIANINA È SBOTTATA: “MA VAFFANCULO! GUARDALO, CHE SI DIVERTE COME UN PAZZO” – VIDEO

Estratto dell’articolo di www.liberoquotidiano.it

roberto bolle luciana littizzetto

Fabio Fazio si è beccato un bel “vaffa” e non è arrivato stavolta da chi lo ha defenestrato dalla televisione di Stato, bensì da un volto amico e insospettabile. È quello di Luciana Littizzetto e l’episodio sconcertante è andato in onda, in diretta, durante l’ultima puntata di Che tempo che fa sul Nove”.

Il conduttore, dopo il consueto monologo della comica torinese, annuncia l’arrivo dell’ospite successivo, un personaggio illustre e importante com’è Roberto Bolle […]

fabio fazio roberto bolle luciana littizzetto

La Littizzetto, prima che entri, spera che Bolle non la prenda in braccio come nell’ultima occasione in cui è stato ospite, qualche anno fa, perché incautamente con la sua presa le causò un infortunio alle costole. Il ballerino di Casale Monferrato, però, non se lo fa dire una seconda volta e subito la prende prontamente in braccio, causando il panico vero della comica. Stavolta, per fortuna, la presa non è completa, ma solo accennata e la Littizzetto torna al suo posto, scherzando dice: “Me l’ha spaccata di nuovo, sono sicura!”.

fabio fazio roberto bolle luciana littizzetto

Bolle commenta: “Dai, non faccio danni questa volta, non ti tocco più”. Non inquadrato, Fabio Fazio sogghigna fragorosamente. Luciana spiega: “No, sai cosa fa? Mi mette proprio le dita dentro, tra una costola e l’altra…”. Mentre parla, Fazio continua a ridere sempre più animatamente e allora la Littizzetto sbotta: “No, ma vaffan***o! Non a te eh (riferendosi a Bolle, ndr), ma a lui, guardalo, che si diverte come un pazzo, guardalo”. Fazio prova a giustificarsi, ma la risata gli soffoca le parole: “Mi dispiace… allora, ehm… pubblicità e ci vediamo dopo con Roberto bolle. Oh signore…!”. [...]

fabio fazio roberto bolle luciana littizzetto fabio fazio roberto bolle luciana littizzetto fabio fazio roberto bolle luciana littizzetto