CHE VEDIAMO STASERA IN CHIARO? VI AVVERTO CHE ALLE 21.10 SU RAI MOVIE PASSA UN CAPOLAVORO COME “A QUALCUNO PIACE CALDO”. DIFFICILE FARE DI MEGLIO. IO HO UN DEBOLE PER “IL COMMISSARIO LO GATTO”, CINE 34 ALLE 21. SU ITALIA 1 IL CLASSICO NATALIZIO “MAMMA, HO PERSO L’AEREO”. SU CANALE5 MEDIASET PUNTA SU “NATALE A CINQUE STELLE” CON LA CELEBRE BATTUTA: “M’HANNO SPUTTANATO PURE SU DAGOSPIA!” - IN SECONDA SERATA VI SEGNALO “L’ALLENATORE NEL PALLONE” E… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

natale a 5 stelle 2

Che vediamo stasera in chiaro? Vi avverto che alle 21, 10 su Rai Movie passa un capolavoro come “A qualcuno piace caldo” di Billy Wilder con Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Joe E. Brown, George Raft, Pat O'Brien. Difficile fare di meglio. Io ho un debole per “Il commissario Lo Gatto” di Dino Risi con Lino Banfi, Maurizio Micheli Isabel Roussinova, Maurizio Ferrini, Albano Bufalini, Nicoletta Boris, Cine 34 alle 21. Aspetto sempre un sequel. Non ha tanto status lo zuccheroso mélo di “Due vite in gioco” diretto nel 2012 da Robert Lorenz con Clint Eastwood, Amy Adams, Justin Timberlake, Matthew Lillard, John Goodman, Iris alle 21, però…

a qualcuno piace caldo 2

Devo dire che i supereroi della Marvel hanno annientato le Tartarughe Ninja, tormentoni delle generazioni che hanno ora 30-35 anni. Nel 2014 si cercò di ravvivarne il mito, ormai spento, con “Tartarughe Ninja” di Jonathan Liebesman con Megan Fox, William Fichtner, Alan Ritchson, Will Arnett, Minae Noji, Whoopi Goldberg, Canale 20 alle 21, 05. Ma non c’era nessuna speranza.

natale a 5 stelle 44

Su Canale 27 alle 21, 05 una commedia ormai vecchiotta con Whoopi Goldberg, “Funny Mobey” di Donald Petrie con Dianne Wiest, Eli Wallach, Tim Daly, Bebe Neuwirth. Grande cast, pessime critiche. Su cielo alle 21, 15 andrebbe assolutamente recuperato, perché non l’ho visto, lo storico-erotico di Bigas Luna “Volaverunt” con Bigas Luna con Aitana Sánchez Gijón, Penélope Cruz, Jorge Perugorría, Stefania Sandrelli, Jordi Molla. C’è Francisco Goya, lui, il pittore, che si appresta a dipingere La Maya Desnuda e deve scegliere tra due modelle fin troppo ingombranti, la Duchessa D’Alba e l’amante di un ministro che a sua volte è l’amante della regina. Farà un mischione delle due.

il commissario lo gatto 2

Su 7Gold alle 21,15 c’è un action poco noto, “Ignition – 10 secondi alla fine” di Yves Simoneau con Bill Pullman, Lena Olin, Peter Kent, Colm Feore. Non ha nessuna fama. Meglio puntare su un classico natalizio, e non solo, come “Mamma, ho perso l’aereo” di Chris Columbus con l’allora piccolo Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom, Catherine O'Hara, Italia 1 alle 21, 20. Su Canale 5 alle 21, 20 Mediaset punta su “Natale a cinque stelle” diretto da Marco Risi e scritto dai Vanzina con Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella, Paola Minaccioni, Massimo Ciavarro. Recupero quel che ne scrissi quattro anni fa. Sembra passato un secolo. Sentite le battute: “M’hanno sputtanato pure su Dagospia!”. “Ho capito, mica so’ Renzi”.

natale a 5 stelle

Ci siamo. Arriva il cinepanettone politico, Natale a 5 stelle, il primo targato Marco Risi-Enrico Vanzina, regista e sceneggiatore, e l’ultimo scritto da Enrico insieme al fratello Carlo. Per la verità è anche il primo cinepanettone che verrà distribuito direttamente su Netflix, senza passare dalla sala. Più che cinepanettone, comunque, è una pochade che recupera sia una celebre commedia inglese di Ray Cooney del 1990, “Out of Order”, come soggetto, ma anche quel tono pochadistico di certe commedie sexy italiane anni ’80, da Cornetti alla crema a Spaghetti a mezzanotte, che ritroviamo anche in molti film natalizi dei Vanzina, condita questa volta con un bel po’ di battute e situazioni legate ai nuovi tempi politici del governo gialloverde.

devin ratray in mamma ho perso l aereo

Per cui si sprecano i “Io non ero del PD ero di area progressista”, “Bei tempi quando si stava all’opposizione”, “Tempo due settimane caliamo di due barra tre punti…”, o un geniale scambio di battute tra Massimo Ghini, presidente del consiglio gialloverde, e il suo portaborse, Ricky Memphis: “Lei oggi ha salvato il governo del cambiamento!” – “Posso fare un commento… sti cazzi!”.

natale a 5 stelle 22

Nella commedia di Cooney, tutta ambientata come questa di Risi-Vanzina, in un albergo di lusso, i protagonisti erano un ministro inglese e il suo portaborse-tuttofare che si ritrovano a coprire una relazione del ministro con una segretaria. Qua l’azione si sposta a Budapest, in Ungheria. Siamo in pieno Natale, anche se a vedere gli abiti di tutti sembrerebbe luglio, e il nuovo presidente del consiglio italiano, l’integerrimo Franco Rispoli, cioè Massimo Ghini, arriva per una visita ufficiale con il governo ungherese. Si porta dietro non solo il portaborse Walter Bianchini, un Ricky Memphis con tanto di mamma malata a Guidonia che lo tormenta perché un tempo era comunista, ma anche una onorevole dell’opposizione pd simil-Boschi, Giulia Rossi, interpretata da Martina Stella.

A QUALCUNO PIACE CALDO

Con la quale speranza di passare un weekend di passione. Ma ogni passione è presto interrotta da una serie di sfortunati eventi che affliggeranno la vacanza del presidente e del suo braccio destro. Un Babbo Natale morto, anzi simil morto, appeso alla finestra, che si rivelerà essere un inviato de Le iene in cerca di scoop, Riccardo Rossi. Un bellboy napoletano, un grande Biagio Izzo, trafficone e instancabile nel chiedere mance. Una moglie romana del premier, Paola Minaccioni, che pensa di fare una bella sorpresa al marito presentandosi a Budapest. Il marito gelosissimo e cornuto della onorevole pd, Massimo Ciavarro, assessore leghista ciociaro che ha nel curriculum l’aver organizzato una festa dei popoli padani a Tolfa. Stracultissimo. Oggi ancor di più.

natale a 5 stelle

Su Rai 3 alle 21, 25 avete il revenge movie “Oltre la notte” di Fatih Akin con Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch. Premiato a Cannes proprio per l’interpretazione prestigiosa di Diane Kruger, che per la prima volta recita in tedesco, e poi ai Golden Globe come miglior film straniero, il film vorrebbe soprattutto puntare il dito sull’onda neonazista e xenofoba che sta colpendo l’Europa in questi ultimi anni. Ma, pur tratto da una storia vera, alla fine, il meccanismo è lo stesso del giustiziere della notte e dei vecchi film di Castellari e Lenzi. Cioè quello che non si riesce a fare per vie legali, il cittadino lo fa per conto suo.

l’allenatore nel pallone

Boom! Katja, bella ragazza tedesca, sposa un piccolo spacciatore, Nuri, Numan Acar, che, dopo un po’ di galera, mette la testa a posto e inizia una sua attività legale per immigrati nel quartiere multietnico di Amburgo. I due hanno un figlioletto, Rocco, e fanno una vita tranquilla. Quando una bomba fa esplodere nel suo negozio Nuri e Rocco. Katja ha visto la ragazza, tedesca, che ha messo la bomba. E presto tutti gli indizi portano a una coppia di giovani neonazisti tedeschi. Perfino il padre del bombarolo testimonia contro di lui. Ma non basta.

natale a 5 stelle

Perché nel corso di un lungo processo, un nazista greco produce un fintissimo alibi per i due che porta alla scarcerazione della coppia. Per Katja non può essere finita lì. Rete 4 alle 21, 25 propone invece il classicone sentimentale “Notting Hill” di Roger Michell con Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers, Rhys Ifans e Tv8 alle 21, 30 la ricca versione francese di “La Bella e la Bestia” di Christophe Gans con Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega.

mamma ho perso l'aereo 7

In seconda serata vi segnalo “L’allenatore nel pallone” di Sergio Martino con Lino Banfi, Gigi Sammarchi, Andrea Roncato, Licinia Lentini, Giuliana Calandra, Cine 34 alle 22, 50. In mezzo a tante repliche, mi rivedrei su Rai 4 alle 23, 10 “Solomon Kane” di Michael J. Bassett con James Purefoy, Max Von Sydow, Pete Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood, Patrick Hurd-Wood. Dovevano farci tre film col personaggio e ne hanno fatto solo uno. Non deve essere riuscitissimo.

natale a 5 stelle

Su cielo alle 23, 15 arriva il buon film spagnolo, ebbe pure l'Oscar per il miglior film straniero, “Belle Epoque” di Fernando Trueba con Penélope Cruz, Miriam Díaz-Aroca, Jorge Sanz, Fernando Fernán Gómez, ambientato nella Spagna del 1931. Non ho visto e ho perso pure un vago ricordo di “Un Natale per due”, cinepanettone di Giambattista Avellino con Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Paolo Sassanelli, Chiara Francini, Claudia Potenza, TV8 alle 23, 30. Non funzionò per nulla “Casper”, il fantasmino nella nuova ricca versione diretta da Brad Silberling con Christina Ricci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle, Garette Ratliff Henson, Italia 1 alle 23, 30.

A QUALCUNO PIACE CALDO

Canale 5 alle 23, 55 propone la commedia di Seth Gordon “Tutti insieme inevitabilmente” con Reese Witherspoon, Jon Favreau, Jon Voight, Vince Vaughn, Kristin Chenoweth, mentre Rete 4 a mezzanotte propone un classico come “Love Actually” di Richard Curtis con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley, Laura Linney.

natale a 5 stelle

Nella notte passano il raro “Colpo di fulmine” di Marco Risi con Jerry Calà, Ricky Tognazzi, Vanessa Gravina, Valeria D'Obici, Cine 34 alle 0, 55, il documentario di Fabrizio Corallo dedicato a Giuliano Montaldo e Vera Pescarolo, “Vera e Giuliano”, Rai Storia all’1, 25. Su Rai Movie alle 2 passa addirittura “L’alvero degli zoccoli” di Ermanno Olmi con Francesca Moriggi, Luigi Ornaghi, Antonio Ferrari, Carmelo Silva. Si narra che apparisse anche un giovane Umberto Rossi. E’ vero, invece, che il protagonista recitò nella parodia porno…

il commissario lo gatto

“Slalom” di Luciano Salce con Vittorio Gassman, Adolfo Celi, Daniela Bianchi, Beba Loncar, Isabella Biagini, Cine 34 alle 2, 45, è una sorta di parodia poco riuscita dei film di spionaggio. Piuttosto raro “I vendicatore dell’Ave Maria” di Bitto Albertini, che si firma Al Albert, con Tony Kendall, Alberto Dell'Acqua, Peter Thorrys alias Pietro Torrisi, Ida Meda, Rete 4 alle 2, 55. Chiudo con “Polvere di stelle” di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Monica Vitti, Wanda Osiris, Carlo Dapporto, Cine 34 alle 4, 30. C’è anche Alvaro Vitali in un ruolino piccolo piccolo. I numeri di varietà sono favolosi.

a qualcuno piace caldo A QUALCUNO PIACE CALDO

lino banfi il commissario lo gatto il commissario lo gatto A QUALCUNO PIACE CALDO

devin ratray ultimo a destra in mamma ho perso l aereo mamma ho perso l'aereo 6

anna falchi l’allenatore nel pallone 2

stefania marchionna natale a 5 stelle natale a 5 stelle