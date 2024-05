CHER HA GLI ORMONI CARICHI A PALLETTONI – LA CANTANTE 77ENNE, FIDANZATA CON UN 38ENNE, PARLA DELLA SUA PASSIONE PER I TOY-BOY: “IL MOTIVO PER CUI ESCO CON UOMINI PIÙ GIOVANI È CHE QUELLI DELLA MIA ETÀ SONO TUTTI MORTI... E PRIMA DI ESSERLO, SONO TERRORIZZATI ALL'IDEA DI AVVICINARSI A ME, I PIÙ GIOVANI NON SI FANNO DI QUESTI PROBLEMI” – IL NO A ELVIS PRESLEY: “MI RENDEVA NERVOSA TUTTO CIÒ CHE LO CIRCONDAVA, LA SUA REPUTAZIONE" – VIDEO

Cher è stanca di essere additata per l'abitudine di frequentare uomini più giovani di lei. Così, in una intervista rilasciata in questi giorni, ha pensato bene di fare chiarezza sul motivo delle sue scelte sentimentali. Con un pizzico di sana ironia, si è raccontata ai microfoni del programma The Jennifer Hudson Show. L'artista ha anche svelato che disse di no a Elvis Presley. […]

Cher oggi ha 77 anni. Nel corso della sua vita sentimentale, spesso è apparsa accanto a uomini più giovani di lei. L'artista ha spiegato perché ha difficoltà a frequentare i suoi coetanei: "Sono molto timida quando non sono sul palco e, in generale, sono molto timida con gli uomini. Il motivo per cui esco con uomini più giovani è che gli uomini della mia età o più vecchi…beh, sono tutti morti. E prima di esserlo, sono terrorizzati all'idea di avvicinarsi a me, i più giovani non si fanno di questi problemi".

Insomma, sembra che gli uomini della sua età non abbiano l'intraprendenza di farsi avanti con lei. Attualmente Cher è fidanzata con Alexander Edwards, che ha 38 anni.

Nel corso dell'intervista, Cher ha svelato un altro retroscena della sua vita privata. Sembra che il re del rock and roll Elvis Presley le abbia chiesto di uscire, ma lei abbia preferito declinare l'invito non cedendo al fascino dell'artista.

Alla base di quel no, c'era un motivo ben preciso. Cher ha fatto sapere: "Gli ho detto di no perché mi rendeva nervosa tutto ciò che lo circondava, non che fossero cattive persone, ma dichiamo che mi rendeva nervosa la sua reputazione". […]

