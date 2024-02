COME MAI LA PRESIDENTE RAI MARINELLA SOLDI NON HA VIAGGIATO CON IL DG (CHE SOGNA IL RUOLO DI AD) GIAMPAOLO ROSSI SUL TRENO DELLA SOSTENIBILITÀ?

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

SANREMO 2024 A TUTTA FICTION: ARRIVANO FERILLI, ARGENTERO, LEO E LE GIOVANI STAR DI MARE FUORI

Si rinnova la sinergia tra il Festival di Sanremo e Rai Fiction. Una vetrina con milioni di spettatori utilissima per lanciare i nuovi prodotti. Chi arriverà al Teatro Ariston? Farà ritorno in Riviera per il lancio di "Gloria" l'amatissima Sabrina Ferilli, saliranno sul palco le giovani star di Mare Fuori, Leo Gassmann che vestirà i panni di Califano, il "doc" Luca Argentero, Claudio Gioè, Edoardo Leo e il cast della fiction Mameli.

L'OSPITATA DI ROSA CHEMICAL NON PIACE ALLA LEGA DI MATTEO SALVINI

Rosa Chemical, dopo le note scenette con Fedez dello scorso anno, farà ritorno domani sera a Sanremo. Una notizia che non è andata giù alla Lega di Matteo Salvini. Il cantante, quota Friends&Partners, ha bisogno di un rilancio dopo l'appannamento mediatico e per lui è stato trovato un posticino in Piazza Colombo, palco gestito anche da Rai Pubblicità.

CHI CONDURRA' SANREMO 2025? ECCO PERCHE' CHI DICE DI SAPERLO MENTE

Ci torneremo nei prossimi giorni, dopo gli ascolti, dopo le prime polemiche. Quando la macchina sarà in moto. Ma il tormentone che più interessa gli addetti ai livori non è quello di Annalisa o Angelina Mango ma un altro: chi condurrà Sanremo 2025? Ipotizzare il ritorno di Amadeus, l'arrivo di nuovi volti (ammazza come scalpitano!) e vecchi ritorni non è sbagliato.

È semplicemente inutile. Prima di una decisione e successivo annuncio ci saranno le elezioni Europee (come ne uscirà la maggioranza? E l'opposizione?), la scadenza dell'attuale cda, le nomine dei nuovi componenti, la scelta dell'amministratore delegato e un nuovo balletto di poltrone pesanti. Avviso ai naviganti: dopo Sanremo 2024 inizieranno sei mesi shock. Trema pure il cavallo. E lui ne ha visti passare...

GUERRA PER LE PRIME FILE. ALBA PARIETTI SENZA POLTRONA MA HA UN FAN SPECIALE: IL CANTANTE GAZZELLE

Sono giorni difficili per la coscia lunga della sinistra italiana. Alba Parietti è rimasta senza poltrona, dopo anni di onorata carriera. Ma sono cambiati i tempi, è in atto una vera e propria corsa ai posti in prima fila tra dirigenti, volti di rete e primedonne (si fa per dire) del piccolo schermo. Avvisate la Pariettona che può consolarsi con una dichiarazione "d'amore" arrivata da uno dei cantanti in gara Gazzelle che l'ha definita "icona assoluta".

ALESSANDRA AMOROSO "RUBA" IL TRUCCATORE A CHIARA FERRAGNI

La debuttante e lanciatissima Alessandra Amoroso ha deciso di "rubare" per una settimana a Chiara Ferragni il suo make up artist Manuele Mameli.

MISTERO DAVIDE MAGGIO

Il giornalista Davide Maggio avrebbe dovuto partecipare per tutta la settimana come opinionista (pare con richiesta di 'esclusiva') nel programma del pomeriggio di Rai1 "La Volta Buona" condotto da Caterina Balivo. Qualcosa sarebbe andato storto e il giornalista avrebbe fatto un passo indietro. Cosa è accaduto?

PERCHE' LA PRESIDENTE MARINELLA SOLDI NON ERA SUL TRENO DELLA SOSTENIBILITA'?

È partito da Roma direzione Sanremo domenica mattina un treno "all'insegna del viaggio sostenibile". Sul Frecciarossa hanno viaggiato giornalisti, dipendenti, inviati, prezzemolini vari e avariati. A scortare tutto il Dg che sogna il ruolo di Ad Giampaolo Rossi. Ma i maligni si sono chiesti: come mai la Presidente Marinella Soldi, molto attenta ai temi sostenibili, non ha viaggiato in treno e ha scelto percorsi differenti?

AMADEUS E FIORELLO A TRE STELLE

Amadeus per il suo quinto Festival ha scelto nuovamente l'Hotel Globo, albergo a tre stelle, adiacente al Teatro Ariston. La stessa struttura ospita anche il suo gruppo di lavoro e l'amico Rosario Fiorello.

DA SORRISI A RADIO ITALIA FINO AL KARAOKE CON ALESSANDRA AMOROSO: PIOGGIA DI FESTE IN CITTÀ

Qui tutto è una festa, tutto uno sponsor. Hanno riaperto le gabbie così i vipponi e giornalisti sbarcati in Riviera hanno dovuto fare la spola tra la festa organizzata da Tv Sorrisi e Canzoni dove Amadeus ha tagliato il nastro (ormai fa più inaugurazioni del Sindaco) e quella di Radio Italia. Prima un passaggio al Forte Santa Tecla per il brindisi Rai.

Lunedì sera a movimentare la serata, non solo l'allarme bomba a Villa Nobel durante la festa organizzata dalle radio Mediaset, centinaia di addetti sono andati a Forte Santa Tecla per stonare al Karaoke organizzato da Alessandro Amoroso. Così sono arrivati i "colleghi' Santi Francesi, Annalisa, Fiorella Mannoia ma anche una scatenata Big Mama che si è messa a twerkare. Tra Salemi e Pretelli, tra gli Autogol e Stefano Corti la vera star della serata è stato il giovanissimo Josè Sebastiani, figlio di Amadeus, scatenato al Karaoke.

DI SOTTO-BOSCO E DI RIVIERA

1) Fermi tutti! È sbarcata in Riviera l'esuberante Sylvie Lubamba, ex musa di Pierino Chiambretti e regina delle notti milanesi. La frizzante scio'girl, accompagnata da una buonissima amica dai capelli biondo platino, è ospite dell' Hotel De Paris di Sanremo ed animerà durate questa settimana le mejo feste e eventi serali collaterali alla kermesse. L'"insaziabile" Sylvie sogna però un posto in platea all'Ariston. Ce la farà? Ah saperlo.

2) Appello a tutti fan del mitologico maestro Beppe Vessicchio, delusi per non poterlo vedere all'opera durante questa edizione del Festival. Cari fan potete stare tranquilli! Potrete incontrare anche quest'anno a Sanremo i baffoni del vostro idolo. Vessicchio infatti sbarcherà tra qualche ora nella città dei fiori per prendere parte ad un evento culturale organizzato dal Comune di Sanremo e durante il quale riceverà un prestigioso riconoscimento. Fan avvisati mezzi salvati!

3) La Milano pop e quella chic sono in fermento per il Pestival di Sanremo e pullulano i gruppi d'ascolto per questa prima serata. Il più gettonato è quello che si firmerà a casa del grande Mario Lavezzi in cui sarà ospite d'onore nientemeno che Ornella Vanoni. Ambitissimo anche quello che organizzerà nella sua lussuosa dimora in centro a Milano la mitica Daniela Javarone e che riunirà l'alta borghesia dei salotti meneghini. Sul versante pop il gruppo d'ascolto più cool è quello che verrà apparecchiato, tra fiumi di vino lombardo e bistecche alla griglia nello storico Arci Turro in zona viale Monza, circolo popolare assai noto e molto orientato a sinistra, of course!

4) E a proposito di Milano i duomo-sessuali più cool della città sono tutti pazzi di Amadeus! Hanno adorato il suo look in total pink con mantello sulla copertina di Vanity Fair. Inoltre sono tutti pazzi di una vera e propria icona internazionale che calcherà il palco dell' Ariston. Di chi stiamo parlando? Di John Travolta, of course!

INDOVINELLI

1) Lui figura tra gli artisti in gara e quest'estate ha fatto di tutto per incontrare la Premier Meloni durante la sua breve vacanza in Puglia. Nonostante le spinte e gli intermediari di primo livello l'incontro non c'è stato. Cosa avrebbe voluto chiedere a Giorgia? Ah saperlo.

2) La giornalista con il cuore a destra nei mesi scorsi ha provato in tutti i modi ad avere un ruolo "da conduttrice" al Festival di Sanremo. Nonostante i suoi sponsor importanti, il nome non è stato mai preso in considerazione. Di chi si tratta?

