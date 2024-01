CHI HA CUCCATO LA CUCCARINI? – “IO A SANREMO IN QUOTA SOVRANISTA? MA NO, HO 58 ANNI, 40 DI LAVORO, NON ESISTE DESTRA SINISTRA O CENTRO. C’È LA PROFESSIONALITÀ”. MA FU CORTEGGIATA DALLA DC: “PARLIAMO DEL PALEOLITICO” – POI INFILZA LE TROMBONE DELL’ARISTON: “NIENTE MONOLOGHI SUL PALCO, MI RACCONTO COL MIO MESTIERE” – “IL VALORE PIU’ GRANDE E’ LA FAMIGLIA MA DIFENDO LA LIBERTÀ DI MIA FIGLIA DI AMARE ANCHE UNA DONNA. LA COSA CHE MI HA COLPITO È CHE SIA SEMBRATA SCONVOLGENTE LA MIA…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

LORELLA CUCCARINI

[…] Lorella Cuccarini […] Cinquantotto anni da Wonder woman, quattro figli, l’impegno ad Amici , le ultime recite di Rapunzel , la bionda nemica dei carboidrati sarà al Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus nella serata dei duetti il venerdì.

Si aspettava la chiamata?

«L’ultima cosa che avrei immaginato era Sanremo. Mi ero divertita con Olly: un bel ritorno di immagine, l’affetto del pubblico, tutto molto al di sopra delle mie aspettative».

Invece torna: com’è andata?

«Cenavo e non avevo il telefono a tavola. Ho visto la chiamata di Amadeus alle dieci di sera, gli ho scritto: “Ama quando vuoi, anche adesso”. Passa la serata, penso: non è urgente. Alle 6 mi riscrive: “Scusa ma vado a letto come le galline”. E esordisce: faresti una serata del festival ? Ho parlato subito con Maria (De Filippi), era più felice di me».

LORELLA CUCCARINI

Le hanno rovinato la festa quando l’hanno additata come la quota sovranista?

«Ma no, guardi, ho 58 anni, ci ho riso sopra. L’anno prossimo festeggio 40 anni di lavoro, quando sei sulla barca tra alti e bassi ma ci sei ancora, hai la possibilità di fare le cose e la gente ti vuole bene, non c’è destra sinistra o centro. C’è la professionalità».

Però fu corteggiata dalla Dc.

«È vero, ma parliamo del paleolitico».

Sul palco farà un monologo?

«Ma no, per carità. Mi racconto con il mio mestiere».

Il legame con Amadeus?

LORELLA CUCCARINI

«L’amicizia si è rinsaldata con Grease, ma prima c’era stata Buona domenica nel 1995 con Claudio Lippi. Poi è arrivato il musical, serviva un dj, la voce narrante. Abbiamo pensato subito a lui. Ricordi belli: l’amore del pubblico, la nascita dei figli».

(...)

Nel 1993 era al festival da co-conduttrice e nel 1995 da concorrente.

«La prima volta è stata nell’87 sempre con Pippo: quell’anno al Palarock ero ballerina. Nel 1995 c’era un cast pazzesco - Fiorello, Giorgia, Morandi. Andai senza aspettative, con una canzone scritta da mio marito Silvio. Nella mia serata sono arrivata terza e nella classifica generale, decima. Per me era come aver vinto il festival».

Cantò due volte.

«Ricordo la barba rassicurante di Beppe Vessicchio sul palco: usciamo distrutti e andiamo al ristorante. Arriva il piatto e anche la telefonata, Beppe mi fa: “Devi ricantare, c’è stato un problema col segnale, il tuo pezzo non è stato sentito in mezza Italia”. Panico. Mentre entravo in teatro, incrociamo Morandi: “Cuccari’, hai tutte le fortune, fai il bis”. “Per te è una fortuna, per me una iattura”».

luca sabatelli lorella cuccarini

È vero che la Rai l’aveva chiamata per condurre un programma?

«Mi avevano chiamato sì, non c’è nessun risentimento, è la mia prima mamma. Ma sto molto bene dove sto, non scalpito. Ad Amici mi sento un valore aggiunto, amo i ragazzi. Poi nel futuro non si può mai dire».

Deve tutto a Baudo: l’ha sentito?

«Ancora no, ma lo chiamerò. La grandezza di Pippo non è solo nelle cose che ha fatto. Ho avuto la fortuna di vederlo al lavoro, ti insegna a tenere gli occhi aperti su tutto. Dice che il segreto è non accontentarsi mai e rimanere sé stessi: umili. Non ho mai pensato di costruire un personaggio, mi ha aiutato a tirare fuori quello che ero. Mai avere paura di mostrarsi per quello che si è. A 20 anni senti di non essere all’altezza, io poi ero una ragazza semplice».

Sua madre cosa le diceva?

LORELLA CUCCARINI

«Il ricordo più forte che porto dentro è la sua semplicità, era entusiasta ma aveva un modo pacato di dire le cose: volava basso. Non si sprecava nei complimenti. In casa non mi pompava nessuno, non mi facevano sentire diversa. Un modo che mi appartiene tutt’oggi, è una salvezza».

E lei che mamma è?

«Sono più calda, gioiosa. Da piccola c’era un pudore dei sentimenti, poche manifestazioni di affetto vere, ero io che mi infilavo nel letto con mamma o l’abbracciavo. Però l’amore l’ho sempre sentito, tornavo dagli allenamenti tardi, c’era la minestra calda sul fuoco e lei alla macchina da cucire che lavorava».

teresa mannino giorgia lorella cuccarini fiorello

Passa come una donna tetragona e invece è libera: quando sua figlia Chiara ha detto che avrebbe potuto innamorarsi anche di una ragazza e l’ha appoggiata, ha fatto scalpore.

«La cosa che mi ha colpito è che sia sembrata sconvolgente la mia reazione. Poi ci sono situazioni difficili, ma non posso pensare che un genitore non abbracci un pensiero di libertà. I miei figli sono nati liberi e Chiara dice quello che pensa e che prova. Io la amo e sono con lei, una madre vuole i figli felici. Il valore più grande è la famiglia».

(...)

Nel 2002 è stata operata per un tumore alla tiroide.

lorella cuccarini con la figlia chiara

«Quando ho tolto la tiroide, e fortunatamente non era una cosa maligna, fu un colpo. Poi ho perso mamma. La vita ci mette di fronte a prove durissime».

Guarda sempre avanti?

«Sempre. Quest’anno avrò la gioia di fare Aggiungi un posto a tavola , la commedia musicale del cuore. L’ho vista da piccola, avevo consumato l’album, ho vissuto per anni col sogno di essere Clementina. Quando è arrivata la proposta di fare Consolazione, il ruolo che era di Bice Valori, è stato un regalo. Spero di essere all’altezza

lorella cuccarini lorella cuccarini con la figlia chiara lorella cuccarini con la figlia chiara lorella cuccarini a amici di maria de filippi lorella cuccarini co conduttrice di sanremo 2024 annuncio di amadeus al tg1