1. ORA MELONI TEME LO STILLICIDIO DA MEDIASET PRESSING SUI BERLUSCONI ATTRAVERSO TAJANI

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica”

GIORGIA MELONI LASCIA ANDREA GIAMBRUNO - POST INSTAGRAM

[…] I fuorionda di “Striscia la notizia” sono una bomba che esplode all’improvviso […]. […] Al di là della questione personale, […] c’è un dato di fatto politico: un doppio uppercut che arriva dalla tv della famiglia del fondatore del centrodestra. Una rubrica che contiene in sé l’annuncio di nuove puntate e che tratta come una macchietta il compagno della presidente del Consiglio di un Paese del G7. Lo scherno rischia di avere portata internazionale.

Il pregiudizio d’immagine non è indifferente. Fra Chigi, dove Meloni lavora al dossier Israele, e un parlamento semideserto si accavallano le ipotesi. Alcuni parlamentari teorizzano complotti per denigrare la premier, altri intravedono una forma di pressione da parte di Mediaset a chi come lei, un anno fa, a Silvio Berlusconi rinfacciava di non essere «ricattabile».

Ma la tesi più gettonata è quella di una manovra mirata a colpire Giambruno, protagonista di un’ascesa dentro l’azienda che l’ha portato, dopo la nomina a premier della compagna, a condurre un talk-show quotidiano.

Meloni ne chiede conto al segretario di FI Antonio Tajani, si interessa anche Fedele Confalonieri, Piersilvio Berlusconi è oggetto di un pressing discreto. Alla premier spiegano che Antonio Ricci è «incontrollabile», l’ultimo a poter essere strumento di macchinazioni politiche.

C’è forse un problema interno, apprende Meloni, un calo di share da recuperare dopo la decisione dei vertici, poco gradita da Ricci, di comprimere i tempi della trasmissione. Ma poco cambia, l’effetto è lo stesso.

L’ombra che torna ad aleggiare è quella di vecchi attacchi ammazza-leader di Striscia, come quello del 2007 contro Elisabetta Tulliani, fidanzata di Gianfranco Fini. E quando «Giambrunasca» torna puntuale, in serata, sugli schermi di Canale 5, l’irritazione sale. È satira? Nessuno la considera tale.

O comunque non è solo quella. E fa sempre più male. Meloni capisce che non basterà, per arginare il caso, lo stop alle polemiche chiesto pubblicamente l’11 settembre, quando era stata costretta ad affrontare il problema delle dichiarazioni del compagno in conferenza stampa.

E aveva tirato una riga: «Non decido io cosa dice Andrea Giambruno». C’erano già stati, nelle libere uscite del giornalista di Rete4, gli attacchi a un ministro tedesco, le dichiarazioni tendenti a minimizzare il problema del cambiamento climatico («Sai che notizia che a luglio fa caldo ») fino alla lettura originale della violenza subita da una ragazzina a Palermo: «Se ti ubriachi poi il lupo lo trovi».

Affermazioni su cui in tanti, a partire dalla stessa Striscia la notizia, adesso ironizzano. Il clima porta un influente parlamentare di Forza Italia, che è stato molto vicino a Berlusconi quando nacque il governo, a rivelare una circostanza: «Ci dicemmo che Giambruno, che invece di fare un passo di lato stava per essere promosso, sarebbe diventato un guaio per Meloni...». […]

2. STRISCIA E LE MOLESTIE DI GIAMBRUNO LA PREMIER: FORZA ITALIA SPIEGHI

Estratto dell’articolo di Federico Capurso per “La Stampa”

[…] A Montecitorio non si parla d'altro. Un po' per il tema pruriginoso, un po' per il sospetto che dietro la nuova rubrica, andata in onda sulla tv della famiglia Berlusconi, si nasconda un'operazione politica di Forza Italia per logorare palazzo Chigi. La premier avrebbe […] chiesto spiegazioni ai suoi alleati, ma le è stato risposto che la decisione di dare vita al Giornalino di Giambrunasca è stata di Antonio Ricci e di nessun altro.

Il creatore di Striscia «ha sempre fatto quello che vuole nel suo programma. Anzi - commentano in Forza Italia -, se gli avessero chiesto di attaccare qualcuno, lui si sarebbe rifiutato». Lo stesso Ricci racconta del patto stipulato con Silvio Berlusconi, poi mantenuto da Piersilvio, che gli garantisce totale libertà sui contenuti da mandare in onda.

E prima di Giambruno, tanti altri politici sono finiti nella trappola delle registrazioni di Striscia: da Berlusconi stesso, che spiegava a Barbara D'Urso quali domande fargli, ad Antonio Tajani e Rocco Buttiglione, che cercavano di costruire alleanze durante la pubblicità, passando per Gianfranco Fini, Guido Crosetto, Matteo Renzi. Celebri i fuorionda di Emilio Fede al Tg4. Insomma, nessuna persecuzione.

Giambruno però non ha condotto il suo programma, ieri pomeriggio, perché impegnato come ospite di un convegno sul turismo a Pavia. Privatamente si sarebbe difeso - raccontano - sostenendo che il video di Striscia «è stato tagliato e montato ad arte». Ma il compagno della premier ci ricasca e a Pavia, durante una pausa, si confida con l'assessora al Turismo della Lombardia, Barbara Mazzalli: «Sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa, diventa oggetto di mistificazione. Ti vogliono far passare per...». Per sua fortuna, un tecnico lo interrompe per avvisarlo di avere il microfono aperto.

