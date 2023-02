Da corrieredellosport.it

Il Festival di Sanremo 2023 è finito da giorni ma continua a fare notizia. Madame ha di recente svelato un curioso retroscena sulla kermesse musicale. La cantante - che ha presentato il brano 'Il bene nel male' - è stata morsa dietro le quinte del teatro Ariston.

La 21enne, vero nome Francesca Calearo, ha mostrato su Instagram un livido nero che ha sulla coscia e spiegato: “Un dietro alle quinte sanremese con un morso nero da parte di una piccola Patti (la cagnolina) spaventata da esultanze e applausi. Still 4 in classifica e in radio stiamo volando. Il bene ha vinto nel male”.

Il successo di Madame dopo Sanremo 2023

La canzone di Madame a Sanremo 2023 sta piacendo molto e sta scalando le classifiche musicali. Durante il Festival si è parlato di una lite con Anna Oxa ma la ragazza ha prontamente smentito: "Con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.

