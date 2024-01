CHI METTE PEPE AL FESTIVAL? PER SMUOVERE UN PO’ LE ACQUE A SANREMO AMADEUS RICHIAMA ROSA CHEMICAL (PROTAGONISTA L’ANNO SCORSO DI UNA LIMONATA CON FEDEZ ALL’ARISTON) - SUL PALCO DI PIAZZA COLOMBO SI ESIBIRANNO ANCHE LAZZA, PAOLA E CHIARA E TANANAI - SULLA NAVE COSTA SMERALDA CI SARANNO TEDUA, DJ BOB SINCLAIR MENTRE IL GIOVEDÌ SERA SI ESIBIRÀ BRESH. NELLA QUARTA SERATA L’ATTESO RITORNO DI GIGI D’AGOSTINO, DOPO LA MALATTIA…

Giuseppe Candela per ilfattoquotidiano.it - Estratti

“Sanremo 2024“, come per le precedenti edizioni, si svilupperà su tre palchi: dall’iconico Teatro Ariston a quelli sponsorizzati della nave Costa Smeralda, anche quest’anno al largo di Sanremo, e di Piazza Colombo.

Su quest’ultimo palco arriveranno cinque cantanti già noti al pubblico della kermesse, annunciati da Amadeus nel corso del Tg1 delle 13.30. Si esibirà dal palco Suzuki di piazza Colombo, a pochi metri dal teatro principale, nel corso della prima serata Lazza, rapper e produttore classificatosi secondo lo scorso anno al Festival con “Cenere”.

Mercoledì 7 sarà la volta di Rosa Chemical, in gara lo scorso anno con “Made in Italy”. Un ritorno in Riviera anche per Paola e Chiara giovedì 8 febbraio, già impegnate in questa edizione come conduttrici del “Prima Festival”. Arisa, esclusa dalla gara dei big, si esibirà dal palco Suzuki venerdì 9 mentre per il gran finale sabato 10 chiuderà la rassegna Tananai, rivelazione di “Sanremo 2023” con il brano Tango.

Nelle scorse settimane il direttore artistico aveva svelato la presenza sulla nave Costa Smeralda nella prima e ultima serata di Mario Molinari per tutti Tedua, fenomeno musicale amatissimo dai più giovani. Non solo il rapper classe 1994, il mercoledì sera sarà il turno del dj Bob Sinclair mentre il giovedì sera si esibirà Bresh. Nella quarta serata l’atteso ritorno di Gigi D’Agostino, i dj e produttore discografico che ha fatto ballare tutta Italia da tempo lotta con una grave malattia.

