CHI È L’ARTISTA CHE DIETRO LE QUINTE DELL’ARISTON GIRA IN CONDIZIONI MOLTO PRECARIE, CON L’ASSISTENTE CHE LO INSEGUE PER TAMPONARGLI IL NASO?

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

ANGELO DURO, ECCO CHI È LA "MISTERIOSA" COMPAGNA

Dopo la sua performance, non proprio convincente, sul palco dell'Ariston molti si sono chiesti chi fosse la compagna di Angelo Duro, a cui più volte ha fatto riferimento.

Così pioggia di ricerche su "quella che sta con me", sul "nome misterioso". Si tratta dell'attrice Marilù Pipitone che per l'occasione dietro le quinte ha vestito anche i panni di assistente ("manager") sul piano organizzativo.

KATIA RICCIARELLI CERCA LA FORTUNA AL CASINO'

Katia Ricciarelli conosce bene il Festival di Sanremo, ieri sera dopo una breve passeggiata si è concessa una toccata e fuga al Casinò della città, che ospita la sala stampa e diverse trasmissioni tv. Una puntata alle macchinette, per curiosità e per tentare il colpo. Alla ricerca di una mezz'ora fortunata.

SERATA DUETTI, GRIGNANI CANTA CON ARISA MA DOVEVA ESIBIRSI CON IRAMA

Spazio alla serata duetti! Questa sera Gianluca Grignani sul palco dell'Ariston canterà "Destinazione Paradiso", al suo fianca la cantante, habituè sanremese, Arisa. In realtà al suo fianco doveva esserci un altro cantante, chi? Irama. Operazione poi saltata in extremis.

I SOSIA DI J-AX TRA SELFIE E AUTOGRAFI "FAKE"

La reunion degli Articoli 31 sta conquistando tutti ma avvisate J-Ax che in città ci sono due sosia che si spacciano per lui. Molti a Sanremo ci cascano e loro ne approfittano, scattano selfie e firmano autografi "fake".

L'ALTRO FESTIVAL A SANREMO, IL CRISTIAN MUSIC: SUPEROSPITE ALEANDRO BALDI

La deputata Maddalena Morgante di Fratelli d'Italia trova sconvolgente la presenza Rosa Chemical ma può consolarsi con qualcosa di sanremese ma decisamente più casto. In città dal 9 all'11 febbraio si tiene la seconda edizione del Sanremo Cristian Music Festival. Sarà trasmesso in "diretta mondiale" su Cristian Music Tv Channel, alla conduzione l'attrice di Centrovetrine Daniela Fazzolari e la iena Dj Mitch. Superospite musicale Aleandro Baldi.

COSTA SMERALDA A SANREMO, ECCO QUANTO HANNO PAGATO I PASSEGGERI

Costa Smeralda a Sanremo. Soldi per il Festival, pubblicità per la nave. E i passeggeri? Sono circa duemila e per questa vacanza sanremese hanno speso da 500 a 1.300 euro. Sulla nave chef stellati, Pintus e i concerti di Salmo, Fedez, Gue, Takagi e Ketra. Il mare mosso ha creato qualche timore, c'è chi ha ipotizzato uno spostamento a Savona ma per ora tutto resta com'è.

ZELENSKY E LE POLEMICHE SANREMESI? LA7 DEDICA UNA PRIMA SERATA AL LEADER UCRAINO E AL SUO RAPPORTO CON PUTIN

Zelensky sì, Zelensky no. Mentre a Sanremo esplode il dibattito, in attesa del testo del presidente letto nella serata finale, La7 dedica questa sera una prima serata al leader dell'Ucraina e Vladimir Putin. Si tratta di uno speciale curato dalla squadra di "Atlantide Files" dal titolo "Zelensky e Putin, storia di un conflitto", una storia raccontata attraverso quattro documentari.

DI SOTTOBOSCO E DI RIVIERA

1) Cristiano Malgioglio sta spopolando in Riviera dove è approdato per partecipare in qualità di ospite fisso a "La vita in diretta" per volontà del conduttore Alberto Matano. Il cantautore e showman siciliano ha però deciso di soggiornare a Montecarlo e non a Sanremo.

La ragione? Non vuole immergersi nella bolgia e nei bagni di folla della città dei fiori. Però, secondo i soliti beninformati, il vivace Cristiano in quel di Monaco starebbe subendo un serrato corteggiamento da un suo ammiratore e aspirante fidanzato che gli invierebbe in hotel centinaia di rose rosse al giorno. Di chi si tratta? È un giovane e potente dirigente di origini salentine di un importante scalo aeroportuale italiano.

2) E poteva mai mancare una versione drag del Festival di Sanremo? Ovviamente no. Questa sera infatti nello storico locale capitolino Mucca assassina andrà in scena "Sanremo Drag" in cui si esibiranno le migliori queen italiane "per-vestendosi" dalle cantanti più iconiche di questa ultima edizione della kermesse canora. Prime tra tutte Anna Oxa, Paola e Chiara, Levante ed Elodie. Ospite d'onore dell'atteso evento sarà, manco a dirlo, la mitologica trans della mutua Vladimir Luxuria.

INDOVINELLI

1) L'artista gira in condizioni molto precarie, la sua assistente è costretta a seguirlo ovunque, anche per tamponargli il naso. Una situazione complicata e di non facile gestione. Di chi stiamo parlando?

2) Il direttore di giornale è scatenatissimo. Prima ha costretto la redazione a lavorare ad alcuni video fino alle quattro di notte, poi ha fatto pressioni di ogni tipo sui suoi giornalisti per ottenere un posto al Teatro Ariston. In questi giorni più facile chiudere un'intervista al Papa, per intenderci. Chi è?