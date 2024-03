CHI NON MI AMA, NON MI SEGUA - FEDEZ TOGLIE LA FOTO CON CHIARA FERRAGNI E I FIGLI DAL SUO PROFILO INSTAGRAM E CONTINUA A MANDARE MESSAGGI CON I TESTI DELLE SUE CANZONI ALL'EX MOGLIE: “L’HAI VOLUTO TU” – LE ULTIME STORIE SOCIAL DEL RAPPER AVEVANO SCATENATO I GOSSIPPARI, MA ADESSO ARRIVA LA PIETRA TOMBALE: ANCHE VALENTINA E FRANCESCA FERRAGNI, LE DUE SORELLE DI CHIARA, HANNO SMESSO DI SEGUIRE IL COGNATO...

foto profilo instagram di fedez

Estratto dell’articolo di Giuliano Cocco per www.leggo.it

La saga dei Ferragnez continua […] L'ultima mossa arriva da Fedez. Mentre Chiara Ferragni è a New York per un viaggio di lavoro, il rapper cambia la foto profilo su Instagram. Via il ritratto di famiglia con la moglie e i figli, adesso c'è solo una sua foto. Lo stesso aveva fatto Chiara prima che si sapesse dello scoppio della crisi. Insomma, se due più due fa quattro, anche in questo caso sembra difficile non credere che qualcos'altro possa essere successo.

IL MESSAGGIO DI FEDEZ: L'HAI VOLUTO TU

Come se non bastasse il cambio foto, spulciando tra le stories di Fedez appare una canzone. Pubblicata due volte, prima cantata e poi con una parte specifica del testo, si tratta di "L'hai voluto tu". Facile pensare che i due indizi social siano collegati e possano essere un messaggio diretto alla moglie. «Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito Se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso», è la parte di testo pubblicata dal rapper.

fedez chiara ferragni

Per i più scettici, c'è anche un terzo indizio social che racconta l'accentuarsi della crisi. Valentina e Francesca Ferragni, le due sorelle di Chiara, hanno smesso di seguire il cognato su Instagram. Cercando tra i follow di entrambe, il profilo del rapper non appare più. Ancora presente, invece, tra i seguiti di Chiara e di sua mamma Marina.[…]

ARTICOLI CORRELATI

fedez a pomeriggio 5 8 chiara ferragni fedez chiara ferragni fedez fedez a x factor fedez chiara ferragni tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 8 tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 6 UNICO - DOC DI FEDEZ - MEME fedez tweet sulla separazione tra fedez e chiara ferragni 9 fedez a pomeriggio 5 9 chiara ferragni 3 fedez alla parigi fashion week 1 fedez alla parigi fashion week 2 chiara ferragni 4 fedez e l' attico ai navigli di milano STORIA DI FEDEZ CONTRO DONATO AMMATURO fedez e l' attico ai navigli di milano fedez a pomeriggio 5 7 IL DAGO-SCOOP SULLA FINE DEL MATRIMONIO TRA CHIARA FERRAGNI E FEDEZ - COPERTINA NOVELLA 2000 CHIARA FERRAGNI PUBBLICA UN VIDEO IN CUI SI ALLENA DOPO IL DAGO-SCOOP SULLA FINE DELLA RELAZIONE CON FEDEZ fedez a miami 4

fedez chiara ferragni