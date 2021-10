25 ott 2021 13:32

CHI NON MORA (LELE), SI RIVEDE: “FARO’ IL DOMATORE DI TIGRI. SARO’ CHIUSO IN GABBIA PER MEZZ'ORA, VENERDÌ A MILANO, AL CIRCO TOGNI" - DOPO AVER COMBATTUTO PER UNA VITA CON LE MATTANE DEI VIP, NESSUN TIMORE A TROVARSI DI FRONTE I PERICOLOSI FELINI: “CONOSCO BENE QUELLE DINAMICHE, HO FATTO IDENTICHE ESPERIENZE AL CIRCO DI MOIRA ORFEI: SE FAI SENTIRE ALLE TIGRI CHE TU NON HAI PAURA, LORO NON TI FANNO NULLA...”