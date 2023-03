CHI NON SI SOMIGLIA, SI PIGLIA – ALDO GRASSO IN LODE DI MAIONCHI, MILO E LAURITO, “QUELLE BRAVE RAGAZZE” DAI CARATTERI CONTRASTANTI: “LE TRE GRAZIE INTERPRETANO TRE STATI D’ANIMO, TRE ATTITUDINI. MARA È LA DIFFIDENZA FATTA PERSONA, SANDRA È LO STUPORE, MARISA RAFFIGURA LA CONDISCENDENZA. È PROPRIO IL CONTRASTO DEI CARATTERI CHE RENDE PIACEVOLE LA VISIONE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

quelle brave ragazze 8

Per una recensione facile e divertente di «Quelle brave ragazze», il programma Sky realizzato da Blu Yazmine, basterebbe mettere in fila tutte le esternazioni, gli sbuffi, le insofferenze, le interiezioni ripetute (a partire dalla più celebre, quella che inizia per caz…) di Mara Maionchi […]

In realtà, la seconda stagione è più interessante della prima per l’ingresso di Marisa Laurito. […]

quelle brave ragazze 7

Le tre grazie interpretano o rappresentano (è la stessa cosa) tre stati d’animo, tre attitudini. Mara è la diffidenza fatta persona: fosse per lei (lei che ha avuto l’idea del viaggio) non si muoverebbe mai da casa, le novità la inquietano, i cibi non conosciuti l’allarmano, le scomodità, anche quelle più piccole, la innervosiscono. Sandra è lo stupore: sgrana gli occhi di fronte a tutto, un minareto la manda in estasi, stupendosi vuole ancora stupire (ha appena compiuto 90 anni!).

quelle brave ragazze 6

Marisa, infine, raffigura la condiscendenza: le va bene tutto, è curiosa, vorrebbe immergersi nella cultura locale, adora le novità, non si spaventa davanti a un branco di scimmie (una forma di turismo darwiniano). È proprio il contrasto dei caratteri che rende piacevole la visione, sollecitando lo spirito di immedesimazione. Al loro posto, faremmo lo stesso.

quelle brave ragazze 4 quelle brave ragazze 1 quelle brave ragazze 3 quelle brave ragazze 2 quelle brave ragazze 5