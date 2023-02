CHI E’ LA COMPAGNA DI ELLY SCHLEIN CHE LE “CAMMINA FIANCO A FIANCO”? DI LEI SI SA CHE SI CHIAMA PAOLA... - LA NEO SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD ELLY SCHLEIN HA FATTO COMING OUT NEL FEBBRAIO DEL 2020 DURANTE UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE TV “L’ASSEDIO”: “HO AMATO MOLTE DONNE E AMATO MOLTI UOMINI, IN QUESTO MOMENTO STO CON UNA RAGAZZA E SONO FELICE, FINCHÉ MI SOPPORTA” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesco Mazzanti per corriere.it

ELLY SCHLEIN

«Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta». Elly Schlein, eletta ieri a sorpresa segretaria del Partito democratico, aveva risposto così alla domanda di Daria Bignardi durante una puntata della trasmissione televisiva L’assedio, andata in onda a febbraio del 2020.

elly schlein 3

Schlein era appena stata nominata vicepresidente della Regione Emilia-Romagna da Stefano Bonaccini. «Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante», aveva risposto la neosegretaria del Partito Democratico, in riferimento alla sua compagna, alla domanda di Daria Bignardi.

(…)

Ora, finalmente, il Nazareno è guidato per la prima volta da una donna che rappresenta, appunto, un modello differente da quello incarnato dalla premier. «Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna», aveva detto Schlein in piazza del Popolo, lo scorso settembre, alla chiusura della campagna elettorale del Pd prima delle elezioni politiche. «Non siamo uteri viventi – aveva concluso –, ma persone coi loro diritti».

