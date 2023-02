Anticipazione da Oggi

Bastian Müller-Pettenpohl, il 36enne tedesco che da qualche mese è fidanzato con Ilary Blasi, lavora al numero 26 della Poststraße, a Wächtersbach, 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove i Pettenpohl hanno casa e azienda. «Può immaginare quanti meeting abbia. Non ho tempo e per ora abbiamo deciso di non rilasciare interviste», dice all’inviato di OGGI, in edicola domani con parecchie informazioni sull’uomo che la stampa italiana ha definito «ricco ereditiere e uomo d’affari».

In realtà la storica azienda di perforazioni e scavi per pozzi, l’attività di famiglia da oltre un secolo, è gestita dal padre e ha un’attività modesta, a giudicare dai conti: con un po’ più di 2 milioni di euro di fatturato, 16 dipendenti e oltre 500 mila euro di utili nel 2021. Ma ha anche debiti bancari per circa 1,5 milioni, di cui un milione a breve, cioè da ripagare entro un anno. E poca liquidità in cassa: appena 60 mila euro.

Come rivela il sindaco della cittadina, «non sono più i Pettenpohl di una volta. Qui ci sono centri termali nati grazie ai loro scavi a fine Ottocento. Negli anni Sessanta lavoravano anche in Medio Oriente».

bastian muller con gli amici di ilary blasi in montagna

Bastian, rivela OGGI, ha anche avviato un’attività per la realizzazione di insegne luminose e nel 2015 ha collaborato alla riapertura Hotel Lorösch di Bad Orb, una vicina località termale, rilevato da un amico dal fallimento, dopo che si era fatto un’esperienza in Svizzera nella conciergerie di lusso.

E in effetti dal 2007 al 2015, cioè dall’età di 21 anni, Bastian risulta aver lavorato a St. Moritz come «butler», come nell’ambiente si usano chiamare i maggiordomi. «Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette», spiega Michael Lehnort, il direttore del Carlton Hotel di St. Moritz. «Sono soprattutto le donne che l’utilizzano, per lo più ospiti indiane e arabe», si era lasciato sfuggire Bastian qualche anno fa, in un’intervista ad un quotidiano di Monaco, confermando la sua attività di assistente-tuttofare in quell’Engadina dove si è fatto fotografare con Ilary.

