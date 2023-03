Ivan Rota per Dagospia

Elly Schlein è fidanzata da almeno tre anni con una ragazza misteriosa : si é scoperto anche chi è la donna che da tempo fa impazzire la donna dal naso etrusco: si chiama Paola. A rivelare il suo nome è stata una deputata del Partito Democratico: “La sua ragazza? Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly“.

Sonia Bruganelli é la vera cattiva del Grande Fratello Vip.Questa volta se l’é presa non solo con Edoardo Tavassi a cui in diretta ha dato del subdolo, manipolatore, burattinaio, stratega e senza anima, ma anche Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il tweet a cui ha messo ‘mi piace’ definisce le due ragazze due galline, Donnamaria un cane,Tavassi un ratto. “Non Sonia che sta distruggendo quel ratto di Tavassi ed EdoCane e quelle due galline di Giaele e Micol. Lei stasera ha proprio deciso di distruggerlo, farlo a pezzi, ridurlo in cenere!“

Come si sa, Orietta Berti colleziona non solo bambole (quelle inquietanti che un tempo si mettevano sul letto), ma anche lingerie osé. Al Grande Fratello Vip ha ricordato quando il marito Osvaldo la rimproverava quando indossava vestaglie sexy: aveva paura che prendesse freddo, perdesse la voce e non potesse fare concerti.

Nicole Murgia ha detto a Antonella Fiordelisi che é fortunata perché il di lei fidanzato non é entrato in casa. E ha ragione. Ecco cosa ha detto Gianluca Benincasa: “Antonella non è mai stata innamorata da Edoardo Donnamaria e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange? Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre. Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme.”

Barbara D’Urso se l’è presa con un paparazzo che l’ha fotografata con la famiglia e che le aveva poi promesso di non pubblicare le foto. Sono invece poi uscite su Chi. Ecco cosa ha detto la conduttrice: “…Perché noi siamo molto basso profilo, non sono di quelle che fanno le foto con le nuore incinte, con le figlie incinte. Quindi gli ho chiesto questo favore. Lui mi ha giurato sulla sua vita che quelle foto non sarebbero uscite.”

E ha proseguito: “Ok, non c’è nulla di grave. Alfonso (Signorini) le ha pubblicate e ha fatto bene, lui fa benissimo il suo lavoro. Anzi, devo dire che ha scritto delle cose molto carine e per questo lo ringrazio. Però il tuo collega io me lo ricordo com’è. Cucciolotto, se giuri su di te dovresti mantenere la promessa. Ecco ora sapete perché non è giornata”.

La bellissima attrice Matilde Gioli e l’istruttore di equitazione Alessandro Marcucci, dopo poco più di un anno d'amore, si sono lasciati. Effettivamente ci sono anche alcuni indizi social: su Instagram i due hanno smesso di seguirsi reciprocamente e dal profilo di lui sono sparite tutte le foto con l'attrice. Il cavallerizzo ha peró lasciato gli scatti di coppia…

GF Vip. Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli dopo la litigata:”Non sarò la persona più affettuosa del mondo che ti riempie di complimenti, come gli ex che hai avuto, ma io le corna non te le faccio, non ti prendo per il culo, non ti dico una roba per un'altra. Se metti in dubbio me, per me è una delusione. Significa che non hai capito un cazzo di come sono fatto, non ti basta neanche mia madre a farti capire come sono".

Un aneddoto di Attilio Romita, eliminato dal GF Vip su Maurizio Costanzo: “Un ricordo che ho di lui? L’ho conosciuto molti anni fa per un’intervista. Due giorni dopo che sono uscito dalla casa, Sonia Bruganelli mi ha detto che parlando con Maurizio Costanzo del Grande Fratello Vip, lui ha raccontato che aveva seguito il mio percorso e che non si sarebbe mai immaginato che l’avrei fatto con tanta leggerezza. Ad un certo punto Costanzo le ha detto “Facciamo così, mandategli un aereo lo pago io”. Pensa che emozione sarebbe stata per me”.

Edoardo Donnamaria e quella volta che è finito ai ferri corti con Fedez: “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato»,

