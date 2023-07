CHI L’HA VISTO? FEDERICA SCIARELLI – LA GIORNALISTA, CHE DA ANNI È A CACCIA DI SCOMPARSI, HA RISOLTO UN CASO IN PRIMA PERSONA: UN 15ENNE ERA SPARITO SUL LITORALE ROMANO ED È STATO RITROVATO DALLA PRESENTATRICE CHE SI STAVA GODENDO UNA GIORNATA IN SPIAGGIA – IL GIOVANE SI ERA PERSO E VAGAVA SPERDUTO QUANDO SI È IMBATTUTO NELLA SCIARELLI CHE LO HA RICONOSCIUTO DA UNA FOTO...

Federica Sciarelli, la giornalista della trasmissione "Chi l'ha visto?" che si occupa di rintracciare gli scomparsi, ha risolto, proprio lei in persona, un caso. A raccontare come è andata è un post sui social della trasmissione. «Sta bene il ragazzo di 15 anni scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche da oltre tre ore, anche con elicotteri, intorno alle 16 sulla spiaggia di Palidoro, davanti all'ospedale Bambino Gesù, è stato individuato casualmente da Federica Sciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori».

LE RICERCHE Il quindicenne era sparito intorno alle 13. […] Per oltre tre ore decine di uomini si erano dati da fare battendo la zona. Ma di lui nessuna traccia. E si cominciava a temere il peggio. Finché, intorno alle 16, la bella notizia. Federica Sciarelli si trovava in spiaggia a Palidoro. Anche a lei era arrivata la foto via whatsapp, grazie a un suo collega che si trovava a Maccarese. Ed è stata proprio lei a riconoscere il ragazzino. L'ha fermato, ci ha parlato. E ha allertato i soccorritori che, giunti sul posto, hanno confermato che si trattava proprio del 15enne, avvertendo subito i genitori, che di lì a poco lo hanno riabbracciato.

Grande l'emozione per il ritrovamento. La conduttrice Rai ai soccorritori ha espresso il suo stupore: «È incredibile che a trovarlo sia stata proprio io, sarà destino». Il ragazzino si era perso e aveva percorso circa cinque chilometri. Stava bene. Se l'è cavata solo con un grande spavento.

