26 set 2023 20:00

CHI SI ACCONTENTA NON GODE – PINO INSEGNO ESULTA PER IL MEZZO FLOP DEL PROGRAMMA “IL MERCANTE IN FIERA” CHE HA RACIMOLATO IL 3.4% NEL PRESERALE DI RAI2: LUI SOSTIENE DI AVER OTTENUTO CIFRE PIÙ ALTE RISPETTO ALLA MEDIA DI RETE. PECCATO CHE ESATTAMENTE L'ANNO SCORSO, UN TELEFILM IN REPLICA, NELLO STESSO SLOT, FECE NUMERI PIÙ ALTI: “BLUE BLOODS” CONQUISTÒ IL 4.9% E…