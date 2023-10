CHI SI LODA, SI IMBRODA (E SVELENA SUGLI ALTRI) - ALLA FACCIA DELLA SOLIDARIETÀ FEMMINILE TRA COLLEGHE! MYRTA MERLINO HA PIAZZATO UN LIKE A UN COMMENTO SU INSTAGRAM NEL QUALE UNA FAN MENA DURO SULLA CONDUZIONE DI BARBARA D'URSO: “QUESTA GENTE CHE COMMENTA HA COMPLETAMENTE DIMENTICATO LE FIGURACCE DI CHI PRESENTAVA PRIMA DI TE, HANNO TUTTI DIMENTICATO LE FRASI E LE FACCINE INOPPORTUNE” - “MAGA MERLINO” GONGOLA MA...

Marco Zonetti per Dagospia

myrta merlino e il like al commento che critica barbara d'urs

lla faccia della solidarietà femminile e tra colleghe. Myrta Merlino, alla guida dell'arrancante Pomeriggio Cinque su Canale5, ha piazzato un bel like a un commento su Instagram nel quale una fan critica senza mezzi termini la conduzione di Barbara D'Urso.

In riferimento al discusso commento di Merlino relativo all'uccidere per "troppo amore" riferito alla strage di Alessandria, ecco che tale Troìa Elisabetta scrive: "La gente che non ha alcun pregiudizio su di te e sulla tua professionalità ha capito cosa intendevi e soprattutto in che modo!".

myrta merlino e il like al commento che critica barbara d'urs

E precisa: "Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune e soprattutto le faccine inopportune, tutto improvvisamente è stato dimenticato!". Si evoca addirittura un gombloddo: "Questo perché stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone!".

In ogni modo, tale accorata disamina dev'essere piaciuta alla stessa Myrta Merlino, che vi ha infatti apposto un like. Come la prenderà Barbara D'Urso?

