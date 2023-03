CHI SONO I GIORNALISTI PIÙ NOTI IN ITALIA? SECONDO IL RISERVATISSIMO MONITORAGGIO DELLA RAI, SUL QUALE DAGOSPIA HA MESSO LE MANI, IN TESTA C’È BRUNO VESPA, CON IL 89.8% DI RICONOSCIBILITÀ. LILLI GRUBER, AL 70%, PRECEDUTA ANCHE DA PAOLO BROSIO (78%) – ALBERTO MATANO È QUASI 15 PUNTI SOTTO SALVO SOTTILE (53%). DIACO NON RAGGIUNGE IL 30% – LA “BELVA” FRANCESCA FAGNANI....

Marco Zonetti per Dagospia

bruno vespa

Chi sono i giornalisti più noti in Italia secondo il riservatissimo monitoraggio della Rai effettuato in collaborazione con Ipsos, sul quale Dagospia ha messo le mani in assoluta esclusiva?

Presto detto: di seguito la "top venti" con le relative percentuali, in ordine decrescente a partire dal più riconosciuto a fronte di una fotografia mostrata ai mille sondati. Di questa classifica fanno parte anche quei giornalisti riconosciuti perlopiù come "conduttori" e rilevati dal monitoraggio Rai/Ipsos in quanto tali, come per esempio Massimo Giletti.

Bruno Vespa 89.8%

Alfonso Signorini: 86.3%

Enrico Mentana: 81.3%

Paolo Brosio: 77.9%

Massimo Giletti: 76.9%

Benedetta Parodi: 71%

Lilli Gruber: 70.1%

Cristina Parodi: 70%

Mario Giordano: 69.9%

Barbara Palombelli: 67.3%

Cesara Buonamici: 67%

Gigi Marzullo: 64.1%

Michele Santoro: 61.4%

Giovanna Botteri: 61%

Tiberio Timperi: 61%

Roberto Giacobbo: 57.9%

Bianca Berlinguer: 54.8%

Lucia Annunziata: 54.1%

Salvo Sottile: 53.1%

Giovanni Floris 52.6%

enrico mentana

Com'è ovvio, vorrete sapere anche le percentuali di riconoscibilità di altri giornalisti del piccolo schermo, ed eccovi accontentati.

La direttrice del Tg1 Monica Maggioni si assestava nel maggio 2021 al 20.4%, e Serena Bortone da anni alla guida di Oggi è un altro giorno, nel dicembre 2022 era nota al 28.3% dei sondati.

Monica Giandotti, già conduttrice di Uno Mattina e ora al timone di Agorà, racimolava nel dicembre 2022 il 7.6%. Francesca Fialdini, già Vita in Diretta, già Zecchino D'Oro, già Uno Mattina, e ora da anni alla guida di Da noi… a ruota libera era riconosciuta nel dicembre 2022 a prima vista dal 30.1% dei sondati.

milena gabanelli metaverso dataroom 7

Milena Gabanelli, storica regina di Report, raccoglie il 39.6% mentre il suo sostituto Sigfrido Ranucci si accontenta del 28.9%. Pierluigi Diaco segna il 29.4%, mentre Ilaria D'Amico ottiene il 48.4%, Luca Telese il 35.6%, Concita De Gregorio è nota al 27.9% dei sondati, David Parenzo al 25.3%.

Alessandro Giuli, conduttore di vari programmi su Rai2 e ora Presidente del Maxxi, nel luglio 2021, data dell'ultima rilevazione che lo riguardava, era riconosciuto dal 4.5% dei sondati. La sua ex collega di Seconda Linea, Francesca Fagnani, già al timone di Belve da anni, nell'ottobre 2022 (quindi prima del passaggio a Sanremo) segnava invece il 10.6% di riconoscimento.

david parenzo e giuseppe cruciani

Francesca Parisella, già conduttrice di Anni 20 e Anni 20 Notte, e ora co-conduttrice di Elisir, al dicembre 2022 era nota al 5.1% dei sondati. Gerardo Greco al novembre 2021 segnava il 14.1%.

E il consorte di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno? Nella rilevazione del marzo 2021 era noto solo al 5.4%, ma ora sicuramente la percentuale sarà aumentata.

E Veronica Gentili, regina di Rete4? Nel gennaio 2022, malgrado i tanti anni di conduzione su Rete4, si assestava sul 22.9%.

Quanto a Tiziana Panella, da molto tempo alla guida di Tagadà? Nel maggio 2022 era riconosciuta dal 22% dei sondati. Nella stessa data, la collega Myrta Merlino – da anni al timone de l'Aria che tira – segnava il 26.3%.

veronica gentili 1

E Alberto Matano, già mezzobusto del Tg1 e ora da varie stagioni alla conduzione de La vita in diretta? Nel dicembre 2022, tre mesi fa, era noto al 39.6% degli intervistati, mentre il collega Salvo Sottile, ora alla guida de I fatti vostri, sempre nel dicembre 2022 era riconosciuto dal 53.1%. Il sostituto di Sottile A Mi manda RaiTre, Federico Ruffo, nel dicembre 2022 raccoglieva invece la percentuale del 3.7%.

E Mario Sechi, ora passato a collaborare con Giorgia Meloni? Nel novembre 2021 racimolava un 18%, mentre Gaia Tortora, nel maggio 2021, data della sua ultima rilevazione, era sul 9% di riconoscimento.

alberto matano

Roberto Vicaretti, conduttore di Agorà Estate e di Titolo Quinto, nell'aprile 2021 era forte di un 2.5% di riconoscimento, laddove il collega di Rai3 Marco Carrara, storico collaboratore di Agorà e alla guida di Timeline, nonché prezzemolino in vari eventi Rai, raccoglieva nel luglio 2022 il 3.3%.

E Andrea Scanzi? La firma del Fatto Quotidiano e ospite assiduo nei talk show, in data maggio 2021 era riconosciuto dal 28.9% dei sondati. Il suo collega Peter Gomez, invece, nell'aprile 2021 poteva fare affidamento su un 29.8%. Gianluca Semprini, volto di RaiNews e poi alla guida de La Vita in Diretta Estate, nel giugno 2022 vantava un 11.2% di riconoscimento.

ANDREA SCANZI

Il barricadero Michele Santoro, dal canto suo, nel novembre 2021 (prima della sua esposizione mediatica degli ultimi tempi) poteva ancora contare su un 61.4% di riconoscimento, mentre Giuseppe Cruciani de La Zanzara si assestava nel giugno 2022 al 33.2%.

Vira Carbone, da anni alla guida di Buongiorno Benessere, nel giugno 2021 raccoglieva il 6.4% mentre Monica Setta, al timone da anni di Uno Mattina in Famiglia, nel settembre 2022 era nota al 19.3% dei sondati. Il suo collega Tiberio Timperi, nella stessa data, era riconosciuto dal 61%.

Stupisce la bassa percentuale di Franca Leosini, che nel settembre 2021 si assestava sul 22.4%, mentre Massimo Gramellini, suo collega a Rai3, era noto nel marzo 2021 al 19.8% dei sondati.

michele santoro a dimartedi

Paolo Del Debbio nell'ottobre 2022 contava sul 44% di riconoscimento, mentre il suo diretto concorrente Corrado Formigli nel maggio dello stesso anno raccoglieva il 31.3%.Giuseppe Brindisi, al timone di Zona bianca, nel maggio 2022 contava su un 27.9% di riconoscimento. Sempre per quanto riguarda Rete4, Nicola Porro, da anni alla guida di Quarta Repubblica, è stato riconosciuto nel gennaio 2022 dal 39.2% degli intervistati.

SENIO BONINI 2

Senio Bonini, ora alla guida di Tg1 Mattina e prima di Agorà Extra, nel gennaio 2022 risultava conosciuto al 4.1% del campione mentre Annalisa Bruchi, da molti anni alla conduzione di programmi economici Rai in prima e seconda serata e dall'autunno 2022 padrona di casa di Restart, nel dicembre 2022 era nota al 3.8% degli intervistati.

E Luisella Costamagna, passata dal giornalismo di approfondimento di Agorà a Ballando con le Stelle? Nel dicembre 2022, dopo l'esperienza danzereccia in prima serata su Rai1, era riconosciuta dal 21.8% dei sondati.

Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, contava nel dicembre 2022 su un 48.1% di riconoscimento, mentre Massimo Bernardini da molto tempo alla conduzione di Tv Talk era riconosciuto nel settembre 2022 solo dal 14% degli intervistati.

massimo giannini a in onda 1

Massimo Giannini, già conduttore di Ballarò, attuale direttore del quotidiano La Stampa e da almeno un decennio ospite praticamente fisso in ogni talk show italiano, risultava noto nel settembre 2021 soltanto al 22.3% del campione sondato.

A presto con altri approfondimenti. E con altri nomi.

