CHI SONO I MINISTRI CHE SE LA CAVANO MEGLIO SUI SOCIAL? – L'ANALISI DELL'ENGAGEMENT (LA CAPACITÀ DI COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI) REALIZZATA DA "ARCADIA" NEL MESE DI FEBBRAIO: SU FACEBOOK IL PIÙ BRAVO A CATTURARE L'ATTENZIONE DEI SUOI FOLLOWER È IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO – PER QUANTO RIGUARDA TWITTER L'ACCOUNT CON PIÙ INTERAZIONI È STATO QUELLO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE VALDITARA (AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER I FATTI DI FIRENZE) – SU INSTAGRAM IL COGNATO DI GIORGIA MELONI, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA GUIDA LA CLASSIFICA…

Viviamo nell'era delle classifiche? Senza dubbio, si. Esiste, infatti, una audience digitale anche per i ministri della Repubblica Italiana, che prende in esame l'esposizione sui social delle figure istituzionali al governo, mese dopo mese.

A febbraio l'Audience digitale dei ministri, realizzata da Arcadia, e resa disponibile per Leggo da Domenico Giordano «fa segnare l’ingresso nelle classifiche social e della rete di rappresentanti del governo rimasti ai margini nel primo report» si legge nel documento.

L’analisi, nello specifico, ha monitorato le performance degli account social attivi sulle tre principali piattaforme, Facebook, Instagram e Twitter e i numeri complessivi di menzioni ed engagement. Per quanto concerne Facebook è la pagina del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano a conservare la prima posizione nelle tre diverse classifiche, incassando le reaction più significative con il post del 22 febbraio in cui presentava i risultati del primo quadrimestre.

Al secondo posto, Francesco Lollobrigida, Fratelli d'Italia, con il 3,1% di engagement mentre al terzo posto si è piazzata Alessandra Locatelli con il 2,9%. Da notare che Matteo Salvini, da sempre attivissimo sui social è in sesta posizione con lo 0,82% di engagement, mentre in ultima posizione troviamo Daniela Santanchè.

Tra le performance positive si segnala quella della fanpage del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Su Twitter invece a presidiare il podio, come è già emerso a gennaio, in posizioni diverse c’è l’account – non verificato, quindi senza alcuna spunta, del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che anche in questo mese però ha dovuto inseguire una nuova polarizzazione. […]

Per chiudere il capitolo dei social, Instagram […] sul podio si confermano Francesco Lollobrigida, con il post del 7 febbraio per rimarcare la posizione italiana contro Febbraio 2023 [….]

In rete tra gennaio e febbraio, invece, c’è stato un livellamento verso il basso delle menzioni complessive, anche per la grande calamita del Festival del Sanremo che ha divorato una quota importante di parlato digitale. […]

