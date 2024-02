DI CHI SONO QUESTI DUE DIAMANTI GREZZI? LA RICONOSCETE? - RECITA IN UNA DELLE SERIE TV DI MAGGIORE SUCCESSO, HA VISSUTO UNA SETTIMANA SOTTO I RIFLETTORI MA DICE DI AVER BEVUTO SOLO UN DRINK – VIAGGIARE E’ LA SUA PASSIONE: “TRA POCO VADO A PARIGI, HO PRENOTATO PER UN VIAGGIO IN LAPPONIA A DICEMBRE E QUASI QUASI AGGIUNGO LA THAILANDIA!” – VIDEO

Da sorrisi.com - Estratti

CLARA

«Siamo la prima volta, quella che non si scorda»: dopo aver recitato nella serie "Mare fuori" nel ruolo di Crazy J, Clara Soccini realizza il suo sogno musicale a Sanremo 2024, uno dei palchi più ambiti per chi vuole intraprendere questa carriera. Dalla vittoria a Sanremo Giovani, l'artista si ritaglia un posto nell'affollato panorama musicale italiano e debutta all'Ariston con il brano "Diamanti grezzi".

«Al di là della classifica, sono davvero felice del risultato di questa mia prima» ci racconta a pochi giorni dalla conclusione del Festival. Non è stanca, anzi, «sarei andata avanti ancora per una settimana!», ma altre prime volte l'attendono al di fuori dell'Ariston: il 16 febbraio esce "Primo", il suo album d'esordio, e a marzo partirà per un tour in giro per l'Italia insieme alla sua band.

CLARA

Hai fatto il conto di quante interviste hai rilasciato in queste settimane?

«Non ancora, durante Sanremo ne ho fatte un bel po’, mentre oggi sono alla seconda. Ti dirò la verità: a me piace parlare con i giornalisti, raccontare la mia musica, e non è una cosa che mi pesa, anzi. Ho detto al mio discografico che mi sarebbe piaciuto fare un’altra settimana a Sanremo!».

Cosa ti ha risposto?

«Tu sei pazza!».

La prima cosa che hai fatto appena finito il Festival?

«Interviste e poi ho ricevuto una bella sorpresa: sono andata in hotel e c’era il mio fidanzato con tutti i miei amici! Devo essere sincera: ho bevuto solo un drink e…sono andata a letto!».

(...)

Hai già fatto un bilancio della tua esperienza a Sanremo?

CLARA

«È stata una settimana bellissima, mi svegliavo ogni giorno con il sorriso! Al di là della classifica, sono felice di essere arrivata al pubblico e di aver fatto ricredere molti addetti ai lavori».

(...)

Ci hai raccontato che, dallo scorso anno, hai iniziato a viaggiare di più: hai già programmato qualcosa?

«Tra poco vado a Parigi, ho prenotato per un viaggio in Lapponia a dicembre e quasi quasi aggiungo la Thailandia!».

Per finire: a chi dedichi questo Sanremo?

clara in rabanne clara in roberto cavalli con ivana spagna in dolce & gabbana clara in andreadamo clara in giuseppe di morabito clara 2 prima serata sanremo 2024 clara 1 prima serata sanremo 2024 clara prima serata sanremo 2024 clara in giorgio armani prive clara e i santi francesi terza serata sanremo 2024 clara. seconda serata sanremo 2024 clara con ivana spagna. quarta serata sanremo 2024

«Alla mia famiglia, a tutte le persone che mi hanno supportato e a tutti i “diamanti grezzi”».