CHI TROUPE VUOLE, NULLA STRINGE – LA RAI PRECISA CHE LE IMMAGINI DEL BACKSTAGE DEL TEATRO ARISTON SONO PROPRIETÀ ESCLUSIVA DEL SERVIZIO PUBBLICO: CHI LE VOLESSE UTILIZZARE DEVE QUINDI ACQUISTARLE ATTRAVERSO RAICOM. INFATTI LA TROUPE DI BANIJAY CHE STAVA GIRANDO LA SERIE SU CHIARA FERRAGNI NON HA MAI SOSTATO NEL BACKSTAGE DEL TEATRO. BENE, MA COME LA METTIAMO CON LE DIRETTE INSTAGRAM DAL PALCO DURANTE LE DIRETTE DEL FESTIVAL?

gianni morandi chiara ferragni amadeus in diretta instagram con fiorello

(LaPresse) - Le immagini girate all’interno del teatro Ariston, incluso il backstage, sono di pertinenza esclusiva della Rai e qualunque utilizzo commerciale ne prevede l’acquisto attraverso la controllata RaiCom.

Lo precisa la Rai in una nota. La Rai sottolinea: "In merito a notizie apparse in questi ultimi giorni su organi di stampa, si fa presente dunque che la troupe di Banijay impegnata a seguire Chiara Ferragni per la serie 'The Ferragnez 2' è stata presente all’interno del teatro Ariston di Sanremo durante le prove della conduttrice sul palco (nei giorni 2,3 e 5 febbraio) e invece nel corso delle dirette (nei giorni 7 e 11 febbraio) è sempre stata posizionata fuori dal camerino di Chiara Ferragni senza mai sostare nel backstage del teatro.

Anche le immagini girate dalla troupe di Banijay per il documentario 'The Ferragnez 2' troveranno pertanto valorizzazione commerciale attraverso RaiCom. Le ricostruzioni giornalistiche in questione sono quindi prive di ogni fondamento".

