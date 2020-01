CHI VUOLE, SI FACCIA SOTTO! - IRINA SHAYK E’ DI NUOVO SINGLE: “CERTI GIORNI MI PAREVA DI CADERE A PEZZI, ORA…” - IRINA SHAYK, EX DI CRISTIANO RONALDO, HA AVUTO UNA RELAZIONE E UNA FIGLIA CON L’ATTORE BRADLEY COOPER: "LA VITA SENZA DI LUI? PER ME È UN TERRENO TUTTO DA ESPLORARE. SIAMO STATI MOLTO FORTUNATI, CI SIAMO TROVATI L’UNO PER L’ALTRO, MA…"

Da golssip.it

irina shayk

Irina Shayk, ex di Cristiano Ronaldo, è tornata a parlare della sua relazione con Bradley Cooper, finita da poco. La famosa top model russa lo ha fatto confidandosi a Vogue UK: “Ho iniziato una nuova vita da mamma single e felice. La vita senza Bradley? Per me è un terreno tutto da esplorare. Siamo stati molto fortunati, ci siamo trovati l’uno per l’altro, ma ora quello che c’era tra noi è tutto finito. Bisogna farsene una ragione. Dovevo trovare il mio equilibrio per tornare a sorridere.

Ci sono stati giorni in cui avevo la forza di fare qualsiasi cosa e altri in cui mi pareva di cadere a pezzi. Mi sono chiusa in me stessa per affrontare tutto questo. Ho preferito farlo. Ho ritenuto che fosse la cosa giusta. Il lavoro richiede concentrazione e per tornare in me dovevo prima mettere in ordine i cocci della mia esistenza”.

