CHIARA FERRAGNI CI SBOMBALLERÀ ANCHE A SANREMO! – AMADUES VA AL TG1 PER ANNUNCIARE CON 8 MESI DI ANTICIPO CHE LA MOGLIE DI FEDEZ SARÀ LA CO-CONDUTTRICE DEL FESTIVAL DEL 2023, CON LA SPERANZA CHE I SUOI 27,3 MILIONI DI FOLLOWER ACCENDANO LA TV IN MASSA – IL MARITO DELL’INFLUENCER FA IL SIMPATICONE SU INSTAGRAM CON UN “QUASI SPOILER”: “DEVO DIRLO PRIMA IO DI AMADEUS…” - SU TWITTER C'È CHI NOTA LA COINCIDENZA CON IL PRIMO GIORNO DI CONDUZIONE DI GIORGIA CARDINALETTI (E LA PERFIDIA DI MONICA MAGGIONI) - VIDEO

(Comunque la perfidia di Monica Maggioni nel sincronizzare Amadeus, Chiara Ferragni e l’annuncio su #Sanremo2023 alla prima sera di conduzione del #tg1 di Giorgia Cardinaletti, dopo che Emma D’Aquino e Laura Chimenti avevano partecipato a #sanremo2020, è da manuale, a suo modo.) — Luca Barra (@luca_barra) June 20, 2022

Chiara Ferragni a Sanremo 2023, Fedez 'brucia' Amadeus

AMADEUS GIORGIA CARDINALETTI - TG1

"Devo dirlo io prima di Amadeus...". Fedez in agguato con il 'quasi spoiler' mentre Amadeus, ospite al Tg1, sta per annunciare che Chiara Ferragni, moglie del rapper, sarà la coconduttrice del Festival di Sanremo 2023 nella prima e nell'ultima serata. "Lo presenta mia moglie", ripete Fedez, mentre Chiara Ferragni si raccomanda con il marito: "Non pubblicare!", dice l'imprenditrice. Tutto ok: il video compare sulle stories di Instagram dopo il Tg...

CHIARA FERRAGNI AMADEUS

Festival di Sanremo 2023, Chiara Ferragni co-conduttrice della prima e dell'ultima serata

Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni sarà la co-conduttrice della prima e ultima serata del 73esimo Festival di Sanremo. "Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023", ha scritto in un post su Instagram l'influencer.

La reazione di Fedez - Grande gioia anche per Fedez, marito dell'influencer, che ha pubblicato alcune Instagram Stories davanti alla televisione mentre Amadeus faceva l'annuncio. Il post di ringraziamento di Chiara Ferragni, che può contare su oltre 27 milioni di follower, è stato subito inondato di like e commenti, tra cui un cuoricino messo da Amadeus e dalla moglie Giovanna Civitillo, che gestiscono un account in comune.

AMADEUS ANNUNCIA CHIARA FERRAGNI COME CO - CONDUTTRICE DI SANREMO 2023

Le parole di Amadeus - "Chiara Ferragni aprirà e chiuderà il Festival, nelle serate di martedì 7 e di sabato 11 febbraio 2023", ha annunciato Amadeus al Tg1. La kermesse si terrà a febbraio dell'anno prossimo, ma il direttore artistico ha già avuto il mandato per iniziare a lavorarci: "Il regolamento è già pubblicato e sto iniziando ad ascoltare i brani di giovani e big".

Le precedenti partner - Chiara Ferragni è solo l'ultima delle splendide partner scelte da Amadeus per co-condurre il Festival. Nel 2022 si sono alternate sul palco Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta, Sabrina Ferilli e Ornella Muti. Nel 2021 è stato il turno di Matilda de Angelis, Serena Rossi, Beatrice Venezi, Vittoria Ceretti e Elodie.

chiara ferragni fedez

L'ultima edizione - A trionfare nell'ultima edizione di Sanremo sono stati Mahmood e Blanco con "Brividi". La coppia è stata in testa alla classifica sin dalla prima serata. Alle loro spalle si sono posizionati Elisa (con "O forse sei tu") e l'intramontabile Gianni Morandi (con "Apri tutte le porte"). Il premio della critica Mia Martini è stato assegnato a un altro big della musica italiana, Massimo Ranieri, con "Lettera di là dal mare".

chiara ferragni fedez chiara ferragni e fedez al met gala 2022 1 fedez ferragni