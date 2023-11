1 nov 2023 20:08

CHIARA FERRAGNI COME SHARON STONE. SÌ, JE PIACEREBBE – LA MOGLIE DI FEDEZ PER HALLOWEEN SI VESTE COME LA BOMBASTICA ATTRICE IN “BASIC INSTINCT”, CON TANTO DI SCAVALLAMENTO CHE LASCIA INTRAVEDERE LA PATONZA. MA IL RISULTATO, COME DIREBBERO I GIOVANI FOLLOWER DELL’INFLUENCER, È “CRINGE” (IMBARAZZANTE). PRIMO, PERCHÉ HA LE MUTANDE. SECONDO, PERCHÉ COME SCRIVONO ALCUNI COMMENTATORI: “NON HA NEANCHE UN UNGHIA DI SHARON…” - VIDEO