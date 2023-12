fabio maria damato con chiara ferragni

1. FABIO MARIA DAMATO, CHI È IL MANAGER DI CHIARA FERRAGNI CHE FEDEZ VUOLE LICENZIARE E USARE COME CAPRO ESPIATORIO

Estratto da www.lastampa.it

Secondo alcune indiscrezioni, una delle possibili strategie per recuperare l'immagine di Chiara Ferragni, dopo il caso Balocco, potrebbe essere il licenziamento di un suo stretto collaboratore.

L’ipotesi del capro espiatorio è ventilata, tra gli altri, dal Corriere della Sera e a farne le spese potrebbe essere Fabio Maria Damato, il general manager e membro del consiglio di amministrazione delle società The Blonde Salad e Chiara Ferragni Collection. Da anni legato all'imprenditrice digitale, pare che non abbia un buon rapporto con il marito dell’influencer, Fedez […]. E il caso Balocco potrebbe essere l’ultima goccia che fa traboccare un vaso già colmo di attriti.

[…] Originario di Barletta, in Puglia, ha studiato Economia aziendale alla Bocconi, mostrando fin da subito un forte interesse per la moda, scrivendo su varie riviste e partecipando alle sfilate. Entra nel mondo imprenditoriale dell’influencer nel 2017.

È Damato stesso a raccontare questa storia durante un Ted Talk tenuto l'estate scorsa a Barletta. Damato racconta di aver conosciuto Ferragni qualche anno prima quando lui era giornalista e lei agli inizi della sua carriera. Ma il lavoro da cronista gli stava molto stretto mentre le sue colleghe lo dissuadevano dall'avvicinarsi alle blogger come Chiara Ferragni, poco considerate nel mondo della moda all’epoca.

[…] Damato ha scelto di collaborare con Chiara: «Abbiamo deciso di fare rumore insieme, abbiamo scartato chi non credeva in noi». I risultati hanno dato loro ragione, considerando il fatturato di 66 milioni di euro raggiunto dalle società legate a Ferragni nel 2022.

Il manager ha continuato a essere vicino all'imprenditrice anche nella realizzazione del documentario Chiara Ferragni Unposted, in cui è comparso e di cui è uno dei produttori esecutivi. Ha anche affiancato Ferragni a Sanremo, curando i suoi look per le due serate all’Ariston.

Il suo profilo Instagram […] è stato silenzioso negli ultimi giorni. Con soli 87 mila follower, il suo ultimo post risale al 10 dicembre scorso […]

2. “CHIARA FERRAGNI VINCE LA CAUSA IN DUE MINUTI SE SULL’ETICHETTA C’È SCRITTO COSÌ”: IL DETTAGLIO CHE RILANCIA IL CASO DEL PANDORO BALOCCO

Estratto dell’articolo di Francesco Canino per www.ilfattoquotidiano.it

Un dettaglio che potrebbe aprire nuovi dettagli sul “pandoro gate” di Chiara Ferragni. Nelle ultime ore sui social è in corso un dibattito che ruota attorno all’etichetta dell’ormai stranoto Pink Christmas di Balocco firmato dall’influencer lo scorso anno, per il quale la Ferragni è stata multata dall’Antitrust con una sanzione di oltre un milione di euro (sanzione contro la quale ha annunciato di voler far ricorso) per il quale la Procura di Milano ha aperto un’indagine.

Ma cosa c’è scritto su questa “famigerata” etichetta che tanto scalda gli animi e le discussioni su X e Instagram? “Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l’acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing”, si legge sul talloncino attaccato ai pandori. Proprio questa dicitura, secondo alcuni utenti, aprirebbe ipotesi nuove.

“Se è solo questa l’indicazione sul famoso pandoro, Ferragni vince la causa in due minuti”, hanno scritto diversi utenti, sottolineando come non fosse riportato alcun riferimento al fatto che per ogni pandoro acquistato ci sarebbe stata una donazione, bensì veniva lasciato intendere che Ferragni e Balocco avrebbero sostenuto l’ospedale torinese.

[…] se è vero che l’etichetta non sembra riportare una correlazione diretta tra singoli pandori venduti e donazione, è altrettanto vero che le motivazioni che hanno portato l’Antitrust a comminare la sanzione si concentrano anche sull’attività di lancio e di promozione del pandoro.

[…] L’analisi più tranchant è quella di Roberto D’Agostino, […] fondatore di Dagospia […], secondo cui l’immagine dell’influencer è irrimediabilmente compromessa: “La Ferragni può cambiare mestiere. Si è giocata la credibilità. La domanda la faccio io: come può pensare di andare avanti dopo quello che è successo?”.

