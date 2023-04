CHIARA FERRAGNI IMPANATA E FRITTA DAI SUOI FOLLOWER DOPO AVER PUBBLICATO UNA FOTO DAL RISTORANTE "BULGARI NIKO ROMITO" DI DUBAI - IL MOTIVO? L'INFLUENCER (DI SÉ STESSA) HA ORDINATO UNA "COTOLETTA DI VITELLO MILANESE" DA 320 EURO! - SE PENSATE CHE IL PREZZO SIA "ALTINO" PER UNA SEMPLICE FETTINA PANATA, ASPETTATE DI VEDERE QUANTO COSTA UN PIATTO DI PASTA AL POMODORO AL RISTORANTE DELLO CHEF TRE STELLE MICHELIN…

chiara ferragni e la cotoletta da 320 euro a dubai

Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

Non si placano le polemiche per la vacanza che Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi a Dubai per le festività pasquali, insieme ai figli Leone e Vittoria. Dopo le durissime critiche social mosse al rapper per la scelta di andare nella città degli Emirati, dove lui stesso, in una recente puntata del suo podcast «Muschio Selvaggio», aveva invece dichiarato che non sarebbe più tornato, definendola «la Disneyland degli orrori», adesso la pietra dello scandalo è una cotoletta alla milanese.

Nello specifico, quella mangiata dalla Ferragni al ristorante Bulgari Niko Romito, il locale che lo chef tre stelle Michelin ha aperto nel lussuoso resort di Dubai dove la famiglia ha soggiornato. […] Neanche il tempo di far scadere la storia, che qualche curioso ha voluto andare a sbirciare il menu del ristorante per vederne i prezzi (il tutto è disponibile online), scoprendo così che la «cotoletta di vitello alla milanese» presa dalla Ferragni costa la bellezza di 320 euro.

E anche gli altri piatti proposti dal ristorante non sono esattamente a buon mercato, visto che per un semplice piatto di spaghetti al pomodoro ci vogliono 150 euro, per un risotto alla milanese 170 euro e per un filetto di manzo fondente con salsa al pepe verde ben 390 euro. […]

