CHIARA FERRAGNI, UNA PESSIMA ATTRICE – L’INFLUENCER ­­FINGE DI DIVERTISTI DIMENANDOSI IN UNA DISCOTECA (VUOTA) DI LOS ANGELES, INSIEME A DEGLI AMICI. DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE CON FEDEZ, LUI SI È DATO ALLA BELLA VITA (TRA FERRARI E BELLE RAGAZZE), E CHIARA PROVA A IMITARLO - I COMMENTI DEI FOLLOWER ALLE MOSSE IN PISTA DI CHIARA: "CHE CRINGE. E' UNA COMITIVA PATETICA" - OGGI L'INFLUENCER COMPIE 37 ANNI, E POSTA LA FOTO DI LEI, DAVANTI A UNA TORTA, CON I SUOI FIGLI... - VIDEO

Leone il più maturo di tutta la famiglia. Ma poi palesemente si divertivano per finta, una delle comitive più tristi mai viste #influcirco #taolapurani #fedez #ferragnez pic.twitter.com/yDgtLCP4zr — Franca L. (@1gginpretura) May 6, 2024

Chiara Ferragni compie 37 anni e, dopo aver passato gli ultimi 7 insieme a Fedez, festeggia il primo compleanno da single. Poco dopo la mezzanotte ha condiviso la foto di una torta al cioccolato con una candelina, dando ufficialmente il via ai festeggiamenti social, poi ha pubblicato uno scatto con i figli Leone e Vittoria: "Tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui", ha scritto.

Tra le prime a farle pubblicamente gli auguri c'è stata mamma Marina Di Guardo che ha postato una carrellata di scatti con la sua figlia maggiore e il commento: "Auguri amore". Se ci sarà un messaggio da parte dell'ex marito di sicuro non sarà pubblico, visto che i due hanno reciprocamente smesso di seguirsi su Instagram.

Il post social con Leone e Vittoria Per celebrare il suo 37esimo compleanno, Chiara Ferragni ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme ai figli Leone e Vittoria davanti a una bella crostata. "Questo è un compleanno speciale per me. Come donna e madre, vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui: l’amore dei miei figli, della mia famiglia e degli amici al mio fianco. […]

CHIARA FERRAGNI COMPIE 37 ANNI

Per Chiara Ferragni festeggiamenti in anticipo a Los Angeles Chiara Ferragni si era già portata avanti con i festeggiamenti per i suoi 37 anni durante il recente viaggio in California. A pranzo a Malibu con gli amici, su una splendida terrazza vista oceano, aveva spento le candeline godendosi una giornata spensierata.

La vacanza a Los Angeles è servita per ricaricare le pile, ma non è mancata un po' di nostalgia. "Qui dove tutto è cominciato", aveva scritto l'influencer riferendosi ai primi passi nel mondo dei social. […]

