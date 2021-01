ANCHE ELON MUSK NON RINUNCIA ALLA TENTAZIONE DI ERGERSI A GURU - ORA CI SBOMBALLA CON I SUOI 7 CONSIGLI PER ESSERE PIÙ PRODUTTIVI AL LAVORO - NULLA DI RIVOLUZIONARIO, SOLO UN PRONTUARIO PER NON PERDERE TEMPO. TIPO: EVITARE LE RIUNIONI AFFOLLATE O QUELLE IN CUI NON SI E' INDISPENSABILI - PECCATO CHE NELLA LISTA NON CI SIA IL "SEGRETO" PIÙ EFFICACE PER FAR RENDERE DI PIU' I DIPENDENTI: PAGARLI MEGLIO…