Ivan Rota per Dagospia

chiara ferragni

Ciao Ciao belle tettine. Piovono critiche sui social nei confronti di Chiara Ferragni. Nel mirino il suo non prorompente seno. C’è chi l’accusa di non "aver nulla da mostrare". La risposta dell'influencer (per mancanza di termometri): "Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno dove dovrebbero stare. Da sempre e per sempre rappresentante delle tette piccole".

Anche Anna Oxa ha voluto salutare Silvio Berlusconi e Francesco Nuti: “Bisogna sognare in grande per poi realizzare in grande. Con questa frase Silvio Berlusconi è entrato nei cuori di tante persone che nel vedere i fatti, hanno creduto in lui. Un saluto a Silvio che adesso si trova in viaggio. E un saluto a Francesco Nuti, che tanti di noi ricordano con affetto“.

mazzoli lo cicero

Isola dei Famosi Luca Vetrone, Andrea Lo Cicero e Gian Maria Sainato contro Helena Prestes. Lo Cicero ha detto: “Mi auguro che da casa non la salvino. Manca un giorno solo alla puntata e mi auguro che esca. Spero che la gente non si faccia fregare dalla sua finta storia d’amore perché è pura finzione. Il pubblico deve sapere perché ha mentito a tutti. Lei ci ha detto che non lo ama. Si è sognata il suo ex la stessa sera che è arrivato Carlo (Motta) . Questa si sogna il suo ex e dice che ama Carlo…”

laetitia casta

E Luca Vetrone sulla Prestes ha dichiarato: “Io credo che se lei fosse stata più furba avrebbe ammesso di essere stata sgamata (a rubare il cocc ) e forse ci saremmo passati sopra. Ma forse… perché sappiamo bene, almeno io so, che tipo di ragazza è”. A cosa voleva alludere?

Lite anche tra Marco Mazzoli e Andrea Lo Cicero che ha detto : "Infame è una brutta parola. Proprio lui, che parla dell'italiano…insegnale le cose giuste, non quelle cattive . La parola "infame" è una parola pesante. Io non faccio giochini caro Marco. Questa è la mia faccia sempre, ricordatelo". La finale dell’ Isola andrà in onda lunedì dall’Honduras.

Laetitia Casta anni orsono entró in crisi con il marito Louis Garrel con cui litigó furiosamente perché gelosa della di lui ex Valeria Bruni Tedeschi. La cosa si è ripetuta due giorni fa in occasione del compleanno di Garrel perché la Tedeschi, sorella di Carla Bruni , ha mandato a lui un messaggio troppo affettuoso.

laetitia casta louis garrel

Ma quale crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck : si sono regalati una magione da cinquantasette milioni di euro con dodici camere e ventiquattro bagni (perché il doppio?) in quel di Beverly Hills.

Confermato l’amore tra Massimiliano Caiazzo, star della serie di culto Mare Fuori, e Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici, che ebbe un flirt con Stefano De Martino.

Luciano Regolo ha rivelato un dettaglio inedito su Raffaella Carrà: “C’era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio: poveri e dimenticati, verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro. Andava, nel più totale anonimato, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze. Nessuno, mentre era in vita, lo ha mai saputo”.

louis garrel valeria bruni tedeschi

Ci sono stati persino Leonardo Di Caprio e Kim Kardashian e ora a Milano al Red Room è il momento del party di chiusura della serata Chandelier Motel denominata Golden Age Party. A dirigere il tutto Antonio Coppola , re delle notti milanesi, che per primo portó in Italia gli artisti del Cirque du Soleil .

“Residuati” di Amici : ecco le parole sibilline di Giulia Stabile a proposito di Sangiovanni: Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore».

helena prestes chiara ferragni 22 chiara ferragni 2 cristina scuccia ben affleck jennifer lopez massimiliano caiazzo elena d amario