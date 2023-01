CHICCO AMARO – BRUTTO SCHERZETTO A MENTANA E CAIRO, OGGI A LA7: I TG DELLE 7.30 E DELLE 13.30 NON SONO ANDATI IN ONDA PER UNO SCIOPERO DEL PERSONALE NON GIORNALISTICO DELLA RETE: I LAVORATORI HANNO INCROCIATO LE BRACCIA PER CHIEDERE “UN GIUSTO RICONOSCIMENTO, LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI, UN ACCORDO SULLO SMART WORKING E LA FLESSIBITÀ ORARIA…”

Giornata movimentata per La7: senza nessun preavviso non sono andati in onda i telegiornali delle 7.30 e delle 13.30, oltre alle trasmissioni televisive della fascia mattutina, ovvero Coffee Break, L’aria che tira e Omnibus. Subito si è pensato a uno sciopero, ma non sono arrivate conferme ufficiali fino a quando Enrico Mentana non si è preso la briga di pubblicare un breve comunicato sui social.

“I nostri telegiornali delle 7.30 e delle 13.30 non sono andati in onda - ha spiegato il direttore del Tg - come pure le nostre rubriche Omnibus e Coffee Break, a causa di uno sciopero del personale non giornalistico di La7. Contiamo di essere in onda per una finestra informativa alle 19.57”.

Successivamente è stato spiegato più nel dettaglio il motivo del “black out” [...]: i lavoratori [...] hanno deciso di fermarsi per chiedere "un giusto riconoscimento dello sforzo profuso in questi anni, la stabilizzazione dei precari, un accordo sullo smart working e la flessibilità oraria”. [...]

