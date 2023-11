LA CHITARRA USATA DA KURT COBAIN DURANTE IL SUO ULTIMO CONCERTO A NASHVILLE, IN TENNESSEE, È STATA VENDUTA ALL’ASTA PER 1 MILIONE E MEZZO DI DOLLARI – LA FENDER MUSTANG FU SUONATA DAL CANTANTE, MORTO SUICIDA NEL 1994 A 27 ANNI, DURANTE IL TOUR DEL ’93-94 ED ERA UNA DELLE SUE PREFERITE, INFATTI È UNA DELLE POCHE CHE NON HA MAI SPACCATO DURANTE UN CONCERTO – DURANTE LA STESSA ASTA È STATA VENDUTA ANCHE UNA GIBSON SG APPARTENUTA AD ERIC CLAPTON, SOPRANNOMINATA "THE FOOL”, PER...

(ANSA-AFP) - La chitarra usata dal cantante americano Kurt Cobain durante il suo ultimo concerto è stata venduta all'asta a Nashville, nel Tennessee più di 1 milione e mezzo di dollari, ha annunciato ieri sera la casa d'aste Julien's Auctions. Questa Fender Mustang per mancini era la chitarra preferita del frontman dei Nirvana, e con questa suonò nell'ultimo tour dei Nirvana nel 1993-1994. Lo strumento è intatto, con la sua patina celeste, a differenza di molte chitarre rotte sul palco dalla leggenda del grunge.

A maggio, una Fender Stratocaster nera distrutta dal cantante raggiunse i 595.000 dollari all'asta all'Hard Rock Café di New York. Dopo aver segnato una generazione all'interno dei Nirvana con successi come "Smells Like Teen Spirit" o "Come as You Are", nel corso di una carriera segnata dalla sua dipendenza da eroina e dalla sua complessa relazione con Courtney Love, Kurt Cobain si suicidò nell'aprile del 1994, all'età di 27 anni.

L'altro ieri Julien's Auctions ha venduto anche una chitarra appartenuta ad Eric Clapton, per quasi 1,3 milioni di dollari. Soprannominata "The Fool", questa Gibson SG è fortemente associata al periodo trascorso dal cantante con la band Cream. La sua decorazione personalizzata, in stile psichedelico, rende lo strumento uno dei più facilmente riconoscibili del rock e un simbolo della "Summer of Love", il movimento di controcultura del 1967 che ha segnato una generazione.

