"SE L'ORSA AMARENA È MORTA LA RESPONSABILITÀ È SUA PERCHÉ SE NON FOSSE USCITA DI NOTTE DA SOLA NON AVREBBE INCONTRATO IL CACCIATORE, O IL LUPO..."

La vendetta è un piatto che si consuma freddo, vuole proverbio. Deve averlo pensato tra sé e sé Benedetta Scuderi, attivista dei Verdi e già candidata alla Camera per l’Alleanza Verdi Sinistra, co-portavoce della Federazione dei Giovani Verdi europei, ospite quest’oggi nella trasmissione di Rete 4 condotta da Andrea Giambruno Diario del giorno.

Il giornalista di Mediaset e compagno della premier Giorgia Meloni ha riempito le pagine dei social e dei giornali (non solo in Italia) per giorni la scorsa settimana dopo le sue contestate dichiarazioni sui recenti casi di violenza sessuale in Italia: «Se vai a ballare hai tutto il diritto di ubriacarti, ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche, perché poi il lupo lo trovi», le ormai celebri parole di Giambruno in diretta tv lo scorso 28 agosto.

#Giambruno cita una serie di riflessioni di Saviano sull'uccisione dell'orsa #Amarena e poi chiede provocatoriamente a Scuderi (Europa Verde): "È addirittura responsabile il governo?".



Lei lo trolla in maniera epica: "Potremmo dire che è responsabilità dell'orsa: se non fosse… pic.twitter.com/k3YbQYoDFk — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) September 4, 2023

Invitata in trasmissione per discutere, in teoria, del caso dell’orsa uccisa alle porte del Parco d’Abruzzo, Amarena, Scuderi ha trovato il modo di «castigare» Giambruno per le sue ardite parole rivolte – per lo meno è sembrato – alle giovani donne all’ascolto. Possibile pensare che sia addirittura responsabile il governo se un uomo ha sparato a quell’orsa, ha chiesto polemico all’attivista Giambruno, facendo riferimento ad alcune dichiarazioni dei giorni precedenti di Roberto Saviano sullo «sdoganamento» della legittima difesa?

Scuderi non ha perso l’occasione e, con sorriso beffardo, ha scandito: «Potremmo dire che è responsabilità dell’orsa perché se non fosse uscita di notte da sola non avrebbe incontrato il cacciatore, o il lupo, e quindi queste cose non sarebbero successe…». Conduttore colpito e affondato. Immortalato dalle telecamere di Rete 4, Giambruno è rimasto impietrito, abbozzando un sorriso e massaggiandosi nervosamente le labbra. Il giornalista mediterà ora una controrisposta?

