CI AVETE MAI FATTO CASO? PORNHUB HA UNA CATEGORIA INGANNEVOLE: È LA CATEGORIA "PORNO PER DONNE". OVVERO QUEI FILMATI CHE IL SITO “PENSA” POSSANO PIACERE ALLE PORCELLINE DI TURNO - BARBARA COSTA: “COSA C’E’ IN QUESTA SEZIONE POUR FEMME? ACCANTO A VIDEO HOT SADOMASO, E A VIDEO DI ASSOLI DI SESSO, SPICCANO, A MILIONI DI VIEWS, DUE TIPI DI PORNO: QUELLO LESBICO, NON AMATORIALE MA FATTO DA SUPERSTAR DI PROFESSIONE E DAI CORPI INEBRIANTI, E LO SCISSORING, CIOE’…”

porno per donne 18

Barbara Costa per Dagospia

Non so se ci avete mai fatto caso, ma Pornhub ha una categoria ditalmente ingannevole: è la categoria "Porno Per Donne"! La apri, e che ci trovi? Video porno che non sono quelli su cui le donne se la sdilatano, bensì video che Pornhub "pensa" possano essere prediletti dalle clienti proprietarie di f*ga. Non si spiega altrimenti quel grosso post a inizio sezione, dove Pornhub mette le mani avanti. Lo fa perché è astuto.

porno per donne 8

Sa benissimo che il "porno per donne" non esiste, né può esistere. Il piacere che ci diamo da sole davanti a un porno è ogni volta una scelta ultra personale, è unica, e no, non dipende dal nostro sesso, ma dal nostro cervello. Il sesso – fatto o masturbato – parte sempre dal cervello, e una donna che vuole masturbarsi con un porno ne sceglie quello che vuole, e il motivo lo sa solo lei.

Lei sa come si sente, lei sa cosa vuole – cosa il suo clitoride vuole – in quel momento. E diciamola tutta: una donna, nel suo particolarissimo modo, cambia metodo, forza e tempo di masturbazione a seconda del suo stato d’animo, e dell’età, del periodo che vive, e dei desideri sconci che ha e che non sono – e non possono – rimanere uguali anno dopo anno. Esperienza dopo esperienza. Uomo dopo uomo.

porno per donne 19

O donna, o altro, a seconda del suo orientamento. Sfizi che mutano sc*pata dopo sc*pata, e la volete sapere una cosa? Molto spesso sono le sc*pate andate a male, le sc*pate mal riuscite, o non riuscite affatto, a insegnarti di più. Una donna può avere o non avere diletto nel toccarsi di fronte a immagini pornografiche.

Se però ce l’ha, non combaciano con quelle della/del suo partner, con quelle delle sue coetanee, o della sua educazione, né con quelle che, da fuori, ci si aspetterebbe dato il posto occupato in società, poiché… davanti a un porno che ci gonfia il clito… noi diventiamo delle erinni del sesso assatanate!!! Una donna col porno che si è selezionata è, in quei minuti, sé stessa nella forma che nessuno potrà sapere mai. Né lontanamente immaginare. E non è detto che le più svuotanti sdilatate avvengano in donne che non hanno accanto un pene o una vagina veri. Donne le più felici accompagnate hanno bisogno di toccarsi come le single, o le ferme in unioni insoddisfacenti.

porno per donne 4

E allora, che ci ha messo Pornhub nella sua sezione pour femme farlocca? Un po’ di porno tutto. Accanto a video hot sadomaso, e a video di assoli di sesso, spiccano, a milioni di views, due tipi di porno: il porno lesbico, non amatoriale ma fatto da superstar di professione e dai corpi inebrianti, e questo porno lesbico è per lo più declinato in due delizie: i massage, dove due (o più) sventole si massaggiano, se la massaggiano, se la fanno massaggiare fino a esplodere in orgasmi, e lo scissoring, in particolare i video dove lo strusciamento e l’incastro di vulve è rilevato in zoom vaginali illuminati al millimetro.

porno per donne 9

Altro genere porno a views gratificato è quello dei porno tutor: video che mettono in primo piano come la pornostar fa un p*mpino, come fa a prenderlo tutto in bocca, e come succhia i testicoli, come squirta, come gioca col vibratore, e ancora: quale posizione migliore per leccare una vagina, quale modalità, come fantasiosamente mettersi a lesbo 69.

Che un porno per sole donne non abbia senso lo dimostra la nascita di un nuovo sito, "GirlGirlXXX", che offre esclusivo sesso lesbico a pagamento. Dove credete che punti, alle carte di credito di sole donne? Con attrici porno da sturbo (andate in homepage, è free, vedrete!) mira ai soldi – e ai giochi di mano – di chiunque abbia santa voglia di col porno svagarsi, e gli pulsi sangue nelle vene, e abbia buona fame, di porno, di vita.

porno per donne 5 porno per donne 6 porno per donne 2 porno per donne 12 porno per donne 1 porno per donne 10 porno per donne 11 porno per donne 13 porno per donne 16 porno per donne 3 porno per donne 17 porno per donne 14 porno per donne 7

porno per donne 15