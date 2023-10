CI FACCIAMO SEMPRE RICONOSCERE - GLI ECHI DELLA ROTTURA TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO SONO ARRIVATI ANCHE NEGLI STATI UNITI, CON IMBARAZZANTI E ARDITE SEMPLIFICAZIONI DELLA VICENDA – TMZ, IL SITO SCANDALISTICO PIÙ LETTO AL MONDO, DA’ UNA VERSIONE TUTTA SUA DELLA FINE DEL RAPPORTO MELONI-GIAMBRUNO: “IL PRIMO MINISTRO ITALIANO ROMPE CON IL PARTNER CHE VOLEVA FARE SESSO A TRE”

Marco Zonetti per Dagospia

Gli echi della rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono arrivati anche Oltreoceano, dando vita a imbarazzanti e ardite semplificazioni della vicenda. Selvaggia Lucarelli su Twitter ha condiviso per esempio il titolo della versione americana di Dagospia, ovvero TZM, il sito scandalistico più letto al mondo, che già dalle prime battute pare suggerire una versione tutta sua della fine del rapporto Meloni-Giambruno.

TMZ SULLA FINE DELLA STORIA TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO

Qui sotto la traduzione dell'articolo pubblicato su TZM, il cui titolo per l'appunto fa capire quale sia stata negli Stati Uniti l'esegesi della telenovela istituzionale italiana...

https://twitter.com/stanzaselvaggia/status/1715624966568239321?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

NOVELLA 2000 - LA FINE DELLA RELAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO

Il Primo Ministro Italiano Rompe Con Il Compagno Che Voleva Una Threesome. Lui Ponderava: "Posso Toccarmi Il Pacco Mentre Vi Parlo?". Al primo ministro italiano chiaramente non piacciono le threesome, visto che ha appena rotto con il padre della figlia dopo che, a quanto pare, lui ha ventilato l'idea a un'altra donna.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato di aver chiuso con Andrea Giambruno, suo compagno per quasi dieci anni, scrivendo su Instagram: "... Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra”.

THE THREESOME OF LIFE - LA SEPARAZIONE TRA GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO VISTA DA EMILIANO CARLI

Giambruno è rimasto coinvolto in numerose bravate, ponderando a quanto pare: "facciamo le threesome, anche le foursome". Apparentemente ha anche chiesto a una collega: "Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo?". E, secondo i media italiani, è stato beccato in un fuori onda a chiedere a una donna, non la sua compagna, di fare sesso. Egli è inoltre autore di numerosi commenti offensivi, fra cui un monito alle donne di non ubriacarsi se vogliono evitare lo stupro. A tal proposito... la presidente del consiglio ha controfirmato quel pensiero.

Quanto alla Meloni, lei ha dichiarato: "... Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio”.

TWEET SU GIAMBRUNO E MELONI BY GRANDE FLAGELLO

Il mondo è bello perché è vario.

ITALIAN PRIME MINISTER

BREAKS UP WITH PARTNER WHO WANTED A 3-SOME ...

Mused, 'Can I Touch My Balls While I Talk To You?'

The Prime Minister of Italy is pretty clearly not into threesomes, because she just broke up with the father of her child after he apparently floated the idea to another woman.

PM Giorgia Meloni said she was dunzo with Andrea Giambruno, her partner of 10 years, writing on Instagram ... "I thank him for the splendid years we spent together, for the difficulties we went through, and for giving me the most important thing in my life, which is our daughter Ginevra."

Giambruno was involved in numerous shenanigans, reportedly musing about having a "threesome, even a foursome."

He also reportedly asked a colleague of his, "Can I touch my balls while I talk to you?"

giorgia meloni e andrea giambruno foto chi

Getty

And, according to Italian media, he was caught on a hot mic asking a woman, not his partner, for sex.

He's made many outrageous comments, including a warning to women not to get drunk if they wanted to avoid rape. BTW ... the PM co-signed on that thought.

AP

As for Meloni ... she said, "I will defend what we were, I will defend our friendship, and I will defend, at all costs, a seven-year-old girl who loves her mother and loves her father, as I was unable to love mine."

Different strokes.