La Polizia inglese incontrerà domani i vertici dell'emittente televisiva Bbc nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto un importante “mezzobusto” in uno scandalo a sfondo sessuale che vede coinvolto un minorenne. Il presentatore è stato sospeso perché accusato di aver pagato un adolescente per ottenere in cambio immagini sessualmente esplicite.

La notizia è esplosa come una bomba e ora la Bbc sta lottando per contenere le ripercussioni e gli effetti sul lavoro di tutta la rete. Dalle indagini sarebbe emerso che il noto anchorman avrebbe pagato 35.000 sterline in tre anni a un giovane che avrebbe utilizzato i soldi per pagare la propria dipendenza da cocaina e da crack.

La polizia ha confermato l'apertura di una indagine e i contatti con la Bbc, anche se per poter procedere, sarebbe necessaria un'accusa formale: «Avremo bisogno di ulteriori informazioni prima di determinare quali ulteriori azioni intraprendere», hanno spiegato.

I media non hanno nominato il presentatore, con fonti del Sun che citano le leggi sulla privacy sempre più severe nel Regno Unito come motivo per non rendere riconoscibili gli interessati. L'anno scorso la Corte suprema ha ribadito che le persone coinvolte nelle inchieste debbano rimanere riservate finché non verrà accertata fino in fondo la loro colpevolezza e. E questo per non danneggiarle ingiustamente.

Il giovane, che avrebbe avuto 17 anni quando ha cominciato a incontrare il presentatore, gli avrebbe inviato immagini esplicite e si sarebbe esibito in videochiamate. Sebbene l'età del consenso in Inghilterra e nel Galles sia di 16 anni, l'età minima alla quale le persone possono inviare fotografie esplicite è 18 anni.

La madre del giovane si è rivolta alla Bbc a metà maggio per contestare il comportamento del dipendente, ma in quell'occasione nulla di evidente è stato fatto, perché l'uomo è rimasto in onda fino a quando lei non ha raccontato la storia al Sun la scorsa settimana. […]

[…] Sono però mesi che l’emittente britannica è nella bufera. A marzo era scoppiato il caso Lineker, dopo che il conduttore era stato sospeso per aver violato le regole sull’imparzialità (aveva paragonato ai nazisti la politica del governo sull’immigrazione): dopo una levata di scudi, Lineker era stato reintegrato e le linee guida riviste. Ad aprile però il presidente Richard Sharp era stato costretto a dimettersi per conflitto di interessi, quando era emerso che era stato nominato dal governo dopo aver facilitato l’ottenimento di un ingente prestito da parte dell’allora primo ministro Boris Johnson. Tutta acqua al mulino di chi, soprattutto da destra, vorrebbe abolire il canone e tarpare le ali a una emittente percepita come troppo progressista.