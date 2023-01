CI LASCIA ANCHE IL “BAFFONE DEL ROCK”: È MORTO ALL’ETÀ DI 81 ANNI DAVID CROSBY. CANTAUTORE, VETERANO DELLA MUSICA AMERICANA, È STATO IL FONDATORE DI DUE DELLE PIÙ IMPORTANTI BAND DEGLI ANNI SESSANTA: “THE BYRDS” E “CROSBY, STILLS AND NASH” (POI SI AGGIUNSE YOUNG) – ERA MALATO DA TEMPO ED È SCOMPARSO CIRCONDATO DALLA FAMIGLIA - VIDEO

1. MUORE A 81 ANNI IL CANTAUTORE USA DAVID CROSBY

(ANSA) - Il veterano del rock statunitense David Crosby è morto all'età di 81 anni. Lo riporta la Bbc. Il cantautore è stato fondatore di due delle più grandi band degli anni Sessanta: The Byrds e Crosby, Stills and Nash.

La sua carriera lo ha visto raggiungere la rara impresa di essere inserito per due volte nella venerata Rock and Roll Hall of Fame. Sua moglie ha dichiarato al sito di spettacolo Variety che è morto mentre era circondato dalla famiglia. "La sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua musica leggendaria", ha aggiunto

2. BIOGRAFIA DI DAVID CROSBY

Da “Anteprima. La spremuta di giornali di Giorgio Dell’Arti”

David Crosby (1941-2023). Chitarrista e cantautore californiano. Detto «il baffone del rock». «Era l'inizio del 1964 quando David Van Cortlandt Crosby, figlio di un direttore della fotografia di Hollywood e attore drammatico mancato, si era esibito nei club con il nome di The Jet Set, poi diventati The Byrds, con Roger McGuinn e Gene Clark nella formazione iniziale.

Il primo vero successo era arrivato con una versione rivista di Mr. Tambourine Man di Bob Dylan. Nel giro di qualche anno emerse la vena da compositore di Crosby, che lasciò la band per unirsi a Stephen Stills, altro musicista rimasto senza gruppo. I due cominciarono una collaborazione che avrebbe fatto la storia della musica, insieme a Graham Nash e poi con Neil Young.

Vennero gli anni di brani come Déjà vu, il disco dal vivo 4 Way Street, la reunion nel '73, la compilation So Far e poi Wind on the Water, il duo irripetibile con Nash e la carriera da solista che gli diede una nuova consacrazione» [Rep]. Aveva 81 anni. Era malato da tempo.

