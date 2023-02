24 feb 2023 17:20

CI LODIAMO, CI PREMIAMO E CI IMBRODIAMO – ANCHE QUEST’ANNO AL PREMIO AGNES È ANDATO IN SCENA IL SOLITO COPIONE: IL RICONOSCIMENTO È STATO ASEGNATO AI PROFESSIONISTI DEI (POCHI) MEDIA A CUI APPARTENGONO GLI STESSI GIURATI. MORALE DELLA FAVA: A ESSERE PREMIATI SONO SEMPRE I SOLITI NOMI TRA “CORRIERE”, “STAMPA”, “REPUBBLICA” E DELLA STESSA RAI. E PER IL MONDO DIGITALE, RICONOSCIMENTI PER I PODCAST DI CHORA MEDIA, LA SOCIETÀ DI MARIO CALABRESI (EX DIRETTORE DEI GIORNALI DEL GRUPPO GEDI) E WILL, ACQUISTATO DALLA STESSA AZIENDA QUALCHE MESE FA…