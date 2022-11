CI PENSA LA FAMIGLIA BERLUSCONI A TENERE OCCUPATO ZLATAN – IN ATTESA DI TORNARE IN CAMPO DALL’INFORTUNIO, IBRAHIMOVIC SI DA ALLA TELEVISIONE: IL PROSSIMO LUNEDÌ SARÀ CONDUTTORE D’ECCEZIONE PER “STRISCIA LA NOTIZIA”, SU CANALE 5 – NEGLI ULTIMI TEMPI LO SVEDESE HA INIZIATO A PROVARE UNA SECONDA CARRIERA NELLO SHOWBUSINESS, DOPO ESSERE STATO A SANREMO E PERSINO NEL NUOVO FILM DI “ASTERIX E OBELIX"...

Dalla panchina al bancone. Lunedì 21 novembre dietro il bancone di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 alle ore 20.35, arriva un conduttore d’eccezione: Zlatan Ibrahimovic. Il campione del Milan, 41 anni, sarà per una sera al “centro dell’attacco” del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari. Nessun tapiro in arrivo, questa volta.

Il calciatore svedese spera di poter dare il suo apporto al Milan nella seconda parte della stagione: «Ho tanta voglia. Sto bene, sto meglio. Lavoro, lavoro e speriamo torni indietro qualcosa. Questo campionato è un po’ differente, nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra è cresciuta tanto da quando sono arrivato. Sta facendo bene, il Napoli sta facendo meglio e si vede dalla classifica. Ma la seconda parte è più importante della prima».

Nei giorni scorsi, l’attaccante svedese (che dovrebbe rientrare in campo a gennaio dopo l’operazione al crociato anteriore della scorsa estate) è tornato a parlare del Milan e del suo futuro: «Perché non dobbiamo crederci? Ci crediamo sempre», aveva risposto in un’intervista a Sky, in occasione del Globe Soccer Awards, risponde così ad una domanda sulla possibilità di vincere lo scudetto per il Milan. Non solo campionato, perché Ibra è convinto che i rossoneri possano qualificarsi in Champions League: «La Champions è sempre difficile. Sarà una partita aperta, non c’è un favorito. Devi stare bene quando arriva il momento», ha spiegato l’attaccante svedese.

Ibra e il tg satirico si conoscono da oltre un decennio: nel 2011 il gigante svedese ricevette il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli dopo un’espulsione –seguita da una squalifica di tre giornate – rimediata durante la prima esperienza al Milan. La prima statuetta di una lunga serie, assegnate dopo derby persi, Europei mancati, litigi per i diritti d'immagine e altre disavventure.

