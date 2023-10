CI RISIAMO: RICICCIA BARBARA D’URSO A SANREMO! – SECONDO “NOVELLA 2000”, “BRUCIO” PRESTA SAREBBE RIUSCITO A FAR INGOIARE “LA ROSPA” AD AMADEUS, CHE POTREBBE RITROVARSI SUL PALCO BARBARELLA, FRESCA DI PAPARAZZATA CON FLAVIO BRIATORE A CASA CIPRIANI A MILANO – MA COSA HANNO IN COMUNE LA D’URSO E AMADEUS? NULLA, A PARTE L’AGENTE CHE CON BARBARA HA UN “DEBITO”: PRESTA, INFATTI, È STATO L’UOMO CHE HA PIAZZATO LA MERLINO A MEDIASET E…

Estratto dell'articolo di Gianni Lorena per "Novella 2000"

myrta Merlino lucio presta barbara durso pier silvio berlusconi - poster by macondo

Le notizie sono due! Barbara d’Urso prevista a febbraio a Sanremo: pare (pare) che il suo agente Lucio Presta, lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso e abbia già avuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico Amadeus, che da sempre ama e rispetta Barbara.

Ma ce n’è un’altra! Barbara e Briatore, senza troppo dare nell’occhio, escono insieme. Sono stati sorpresi a Casa Cipriani, l’esclusivissimo club di Milano di Giovanni Cipriani (quello dell’Harry’s Bar per intenderci, che ha aperto locali extralusso in tutto il mondo).

lucio presta barbara d'urso

Al loro tavolo in una sala appartata di Casa Cipriani c’era Barbara in gran forma appena tornata da Londra e Parigi, elegantissima, ma non troppo appariscente, Giuseppe Cipriani, che festeggiava la seconda vittoria al volante di una Lamborghini a Barcellona, Massimo Ferruzzi, del Gruppo Ferruzzi, uno degli uomini più ricchi del mondo, e due amiche. Barbara era palesemente con Briatore, che dopo la dieta a intermittenza ha ritrovato una forma che ce lo ricorda a trent’anni e tutte le donne di mezzo mondo impazzivano per lui.

Che Barbara e Briatore debbano essere considerati una coppia forse è presto, sia lei sia lui si dichiarano da anni più che single, ma gli amici di lui soprattutto, si augurano possano presto trovarsi: «Finalmente una donna del suo livello, adatta, che sa, conosce, in più bellissima, il che non guasta», ci dicono.

MYRTA MERLINO LUCIO PRESTA

[…] Già Dagospia ne aveva parlato con insistenza prima dell’estate, ma poi un collaboratore del sito, l’ormai famosissimo Giuseppe Candela, vero guru nello scoprire news e fake news del mondo dello spettacolo, aveva scritto: «Non è nei piani del direttore artistico».

amadeus lucio presta

Che cosa è successo nel frattempo e che cosa lega Barbara d’Urso ad Amadeus? La stima reciproca, certo, la simpatia, per carità, mica vorrai dire il contrario, ma soprattutto lo stesso agente, un agente che è ormai un mito, Lucio Presa, agente di Ama e agente di Barbarina (un ruolo talmente delicato che è quasi un mistero: mai ufficializzato), un uomo che non si scompone di fronte a nulla, ma che probabilmente potrebbe essere rimasto un po’ spiazzato quando da Mediaset hanno chiesto a Myrta Merlino, rappresentata proprio da Presta, che l’ha portata a Cologno Monzese, di occuparsi di un programma serale simile a quello di Bianca Berlinguer su Rete 4 una volta alla settimana, ma alla fine s’è ritrovata, a sorpresa, a dire di sì alla conduzione di Pomeriggio 5 proprio al posto di Barbara d’Urso, con l’avvallo di Presta, che in quelle settimane si stava occupando proprio del futuro di Barbara in Mediaset.

barbara d'urso

Insomma, Presta s’è ritrovato, come dicevano le nostre nonne, tra l’incudine e il martello, una posizione che a una personalità dominante come la sua non dev’essere certo stato gradita.

Ma Amadeus che dice? Ovviamente tace, non conferma, ma non smentisce. L’idea piace, perché è palese, vista l’attesta spasmodica che creerebbe […] E dal 6 al 10 febbraio 2024 appuntamento con Sanremo. Ci sarà Barbara? Toccando ferro c’è chi, bien placé, assicura di sì.

renzi lucio presta

E a questo punto siamo certi che ci sarà anche Briatore che abita a pochi chilometri, a Montecarlo, dove, guardacaso molti artisti ospiti di Sanremo (lo ha fatto anche Madonna), preferiscono soggiornare durante il Festival. Barbara, prendi nota.

