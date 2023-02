17 feb 2023 15:03

CI SCRIVE MARCO TRAVAGLIO: “CARO DAGO, APPRENDO DAL ‘CORRIERE DELLA SERA’ DA TE RIPRESO CHE L’ALTRA SERA, DOPO LO SPETTACOLO DI BELLE GRILLO A ORVIETO, AVREI CENATO AL TAVOLO CON LUI, CONTE, FICO E I “VERTICI 5 STELLE”. NON CI SAREBBE STATO NULLA DI MALE SE L’AVESSI FATTO, MA PURTROPPO NON L’HO FATTO, CENANDO PIÙ MODESTAMENTE IN UN TAVOLO A DUE COL MIO AMICO E COLLEGA ALESSANDRO FERRUCCI, COME IL SEMPRE INFORMATISSIMO 'CORRIERE DELLA SERA', FIERO AVVERSARIO DELLE FAKE NEWS, AVREBBE POTUTO RIFERIRE SE IL SUO CRONISTA AVESSE VERIFICATO PRIMA DI PUBBLICARE L’ENNESIMA FAKE NEWS…”