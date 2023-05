CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA: LA PRIMA È CHE ED SHEERAN È STATO ASSOLTO DALL’ACCUSA DI PLAGIO. LA SECONDA CHE CONTINUERÀ AD AMMORBARCI I TIMPANI! – SECONDO I GIUDICI DI NEW YORK, LA HIT DEL CANTANTE BRITANNICO, “THINKING OUT LOUD”, NON È COPIATA DA “LET’S GET IT ON”, DI MARVIN GAYE. DOPO LA CITAZIONE IN GIUDIZIO, SHEERAN AVEVA DETTO: “SE NON VINCESSI, HO CHIUSO, MI FERMO”. E INVECE, ANDRÀ AVANTI… - VIDEO: LE DUE CANZONI A CONFRONTO

Ed Sheeran è stato assolto dall'accusa di aver plagiato il classico di Marvin Gaye del 1972, "Let's get it on" con la sua hit "Tinking out loud", del 2014. E' quanto riferisce la Cnn, secondo cui, per la giuria di New York, la superstar britannica non ha infranto le leggi sul copryright. Dopo essere stato citato in giudizio, il cantante aveva affermato: "Se perdo il processo lascerò la musica".

[...] La causa contro la star è partita dalla famiglia del cantautore Ed Townsend, co-creatore del pezzo soul di Gaye, che lo denunciò diversi anni fa. Nella corte di Manhattan, lunedì primo maggio, l'avvocato di Sheeran, Ilene Farkas, gli ha chiesto quanto gli pesasse il processo.

"Se non vincessi - ha risposto il cantante -, io ho chiuso, mi fermo". E' stato poi detto che alla corte ha aggiunto: "Trovo offensivo dedicare la mia intera vita ad essere un cantautore e avere qualcuno che la sminuisca". [...]

