E adesso tocca a Stefano Coletta, romano, classe 1965, da 32 anni in Rai , oggi direttore del PrimeTime, la fascia serale dei programmi dell’emittente pubblica. Starà a lui fare il «censore» di felliniana memoria, dovendo previsionare, come direttore responsabile, i due minuti registrati da Volodymyr Zelensky che andranno in onda nella serata conclusiva del Festival di Sanremo dopo le 28 esibizioni in gara. «Deve essere un messaggio di pace» anticipa Amadeus in un’intervista, cercando di placare le polemiche.

Ma il controllo preventivo non piace all’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini: «È una notizia che non so se sia più ridicola o deprimente», commenta. Il controllo è «semplicemente grottesco» anche per il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova. E se poi Coletta trovasse qualcosa d’incongruente — si chiedono in molti — che fa? Ritira il filmato? Chiede di cambiarlo? Non resta che attingere ai precedenti storici.

