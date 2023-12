23 dic 2023 09:30

CI VEDIAMO, PRESTA! – AMADEUS SILURA IL SUO AGENTE LUCIO PRESTA A POCHE SETTIMANE DA SANREMO! – IL MOTIVO? IL CONDUTTORE, AL SUO QUINTO FESTIVAL DI FILA, PREFERISCE LAVORARE IN AUTONOMIA NON SOLO SULLA SELEZIONE DEI CANTANTI IN GARA, MA PURE SU QUELLA DEGLI OSPITI, SULLA QUALE, INVECE, IN PASSATO PRESTA AVEVA VOCE IN CAPITOLO – IN BILICO ANCHE IL RAPPORTO TRA L'AGENTE E BARBARELLA D’URSO E CON PAOLO BONOLIS…