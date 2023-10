CIAK, MI GIRA - ANCHE NELLA GIORNATA DI IERI, CON 30-34 GRADI E NOTIZIE COSÌ TERRIBILI DA ISRAELE E PALESTINA, INSOMMA POCA VOGLIA DI ANDARE AL CINEMA, SEGNALIAMO CHE NON SOLO “L’ESORCISTA – IL CREDENTE” ERA SOLIDAMENTE PRIMO CON 114 MILA EURO MA “IO CAPITANO”, SECONDO CON 47.778 EURO, HA FINALMENTE RAGGIUNTO I 3 MILIONI DI INCASSO, CHE NE FANNO UN SUCCESSO RISPETTO ALLE ASPETTATIVE - DA QUANDO È USCITO, NON È MAI SCESO DA UNA SOGLIA DI 50 MILA EURO/10 MILA SPETTATORI. SEGNO DI UN INTERESSE COSTANTE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

L’esorcista – Il credente

Anche nella giornata di ieri, un lunedì ancora caldissimo, 30-34 gradi a Roma!, con notizie così terribili da Israele e Palestina, con così poca voglia, insomma, di andare al cinema, segnaliamo che non solo qualcuno è andato al cinema, “L’esorcista – Il credente” di David Gordon Green era solidamente primo con 114 mila euro, 15 mila spettatori e un totale di 1, 3 milioni, ma “Io capitano” di Matteo Garrone, salito al secondo posto con 47.778 euro e 9.194 spettatori, ha finalmente raggiunto i 3 milioni di incasso (3.042.554), che ne fanno un successo rispetto alle aspettative di un film con un cast di sconosciuti senegalesi, parlato in un dialetto africano, e con un tema decisamente poco gradito a Salvini&Co.

matteo garrone io capitano

La cosa che mi stupisce è che da quando è uscito, “Io capitano” non è mai sceso da una soglia di 50 mila euro/10 mila spettatori. Segno di un interesse che rimane costante per il film, visto ormai da 514 mila spettatori, che cresce nelle giornate di sabato e domenica, ma rimane al suo posto ormai da un mese anche nelle giornate più povere. Al terzo posto troviamo “Talk To Me”, l’horror con la mano mozza che permette di contattare gli spiriti diretto dai fratelli youtuber Philippou, 47.412, 6.714 spettatori e un totale di 1,4 milioni (globali però sono 88 milioni di dollari).

asteroid city

Quarto è “Assassinio a Venezia” di e con Kenneth Branagh in versione baffuta, 39 mila euro, un totale di 7, 2 milioni di euro (globali 102 milioni), mentre è quinto “Asteroid City” di Wes Anderson con Scralett Johansson, 34 mila euro e un totale di 1,1 milioni. Sesto posto per “Nata per te” di Fabio Mollo, il film con un ragazzo gay che adotta una bimba down, 29 mila euro e un totale di 280 mila euro. Scende al settimo posto la commedia di neri Parenti con Enrico Brignano “Volevo un figlio maschio” con 25 mila euro di incasso, 4 mila spettatori e un totale di 408 mila euro ottenuto praticamente tra sabato e domenica. Ma non è certo un successo.

assassinio a venezia. 8

In Cina vedo che il nuovo film di Zhang Yimou, il crime “Under the Light” ha aperto la stagione autunnale con un incasso da 63 milioni di dollari! Ma siamo nel periodo di massima gloria del cinema in Cina, otto giorni d’oro che hanno fruttato qualcosa come 370 milioni di dollari con 65 milioni di biglietti venduti. Secondo posto per “The Ex Files 4” e terzo per il potente film di guerra di Chen Kaige “The Volunteers: To The War”, prima parte di una trilogia sul ruolo dei cinesi nella guerra in Corea contro gli americani, che è arrivato a 500 milioni di dollari.

Nata per te

Mentre “L’esorcista – Il credente” è primo questo weekend in UK (2, 1 milioni), in Messico (3,9 milioni), Perù, Argentina, Indonesia, Colombia, Olanda, Cile, vedo che in Francia ha stravinto il biopic “Bernadette” su Bernadette Chirac, la moglie del presidente Jacques Chirac, diretto da Léa Domenach e interpretato da Catherine Deneuve. A quando un biopic su qualche moglie di presidente o politico italiano? Che ne so… Lady Veronica… Donna Assunta… Lady Fanfani… ma anche su Andrea Giambrone…

scarlett johansson a cannes asteroid city L’esorcista – Il credente asteroid city Nata per te Nata per te talk to me assassinio a venezia. 3 assassinio a venezia. 5 asteroid city di wes anderson 5 asteroid city di wes anderson 2 asteroid city di wes anderson 3 asteroid city di wes anderson 4 assassinio a venezia. 4 assassinio a venezia. 7 talk to me talk to me talk to me L’esorcista – Il credente L’esorcista – Il credente io capitano 3 papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 3 io capitano 5 io capitano 4 papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 1 papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 2 L’esorcista – Il credente