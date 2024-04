CIAK, MI GIRA! - ANCHE NELLA GIORNATINA DI IERI, CHE HA VISTO UN FUGGI FUGGI DALLE SALE NIENTE MALE, BENCHÉ L’ANTEPRIMA DI “CHALLENGERS” AL BARBERINI DI ROMA SIA STATA UN EVENTO DAVVERO GLAMOUR PER IL MONDO DEL CINEMA, PER NON PARLARE DELL’ANTEPRIMA AL QUATTRO FONTANE CON IL CENTRODESTRA RIUNITO CON TANTO DI MARINA BERLUSCONI PER VEDERE IL FILM SU ENNIO DORIS, LO STRACULTISSIMO “C’È ANCHE DOMANI”, “UN MONDO A PARTE” RIESCE A RIMANERE IN VETTA ALLA CLASSIFICA… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Mannaggia alla Majella, mannaggia. Anche nella giornatina di ieri, che ha visto un fuggi fuggi dalle sale niente male, benché l’anteprima di “Challengers” di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist al Barberini di Roma sia stata un evento davvero glamour per il mondo del cinema, per non parlare dell’anteprima al Quattro Fontane con tutto il centrodestra riunito con tanto di Marina Berlusconi per vedere il film su Ennio Doris, lo stracultissimo “C’è anche domani” diretto da Giacomo Campiotti, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con il duo Albanese&Raffaele, riesce a rimanere in vetta alla classifica.

La commedia abruzzese e' prima con 80 mila euro di incasso, 13 mila spettatori con 441 sale per un totale di 4, 5 milioni di euro, sfidando apertamente non solo Kung Fu Panda e quelle due “cocce de cazzo” di Godzilla e King Kong, ma il terribile “Scarface” diretto nel 1983 da Brian De Palma con Al Pacino, minchia!, tornato in sala in riedizione in 4K per la gioia dei vecchi e nuovi fan.

Non so se preferisco “Carlito’s Way” o “Scarface”, è una bella lotta, ma credo che avesse ragione Tarantino a ricordare come vero e proprio evento l’attesissima uscita di “Scarface” in sala. Oggi è difficile pensare a un film così atteso e desiderato. E non è solo un problema di età. “Scarface”, con il protagonista più pippato del mondo, ricordiamo tutti la scena del volto di Al Pacino che si butta sulla coca come fosse farina, tornato con 172 sale al cinema grazie alla Lucky Red quasi acchiappa Albanese&Raffaele con 76 mila euro d’incasso e diecimila spettatori. Mannaggia alla Majella, mannaggia…

I pori “Kung Fu Panda 4” e “Godzilla e Kong” finiscono al terzo e quarto posto con 45 mila euro il primo e 39 mila euro il secondo. I totali sono di 9, 6 milioni il primo e di 3, 2 milioni il secondo. Quinto posto per il bellissimo horror “Omen – Le origini del presagio” con 29 mila euro e un totale di 398 mila euro. Sesto e settimo posto per la commedia di Neri Marcoré “Zamora”, 16 mila euro con 242 mila euro totali, e per il favoloso “Monkey Man”, action-politico sull’India di Modi diretto e interpretato da Dev Patel, 14 mila euro e un totale di 171 mila euro. All’ottavo posto troviamo un’altra riedizione di un film di culto, “Nightmare – Dal profondo della notte” diretto nel 1984 da Wes Craven con 11 mila euro. Grande voglia di anni ’80, insomma. Incassucci, però…

